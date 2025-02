Czekali na to wszyscy rowerzyści. Tajne plany giganta wyszły na światło dzienne

Nowe zdjęcia sugerują największą aktualizację napędu Shimano od lat

Od miesięcy krążyły plotki o Shimano XTR Di2, a więc o nowym systemie przerzutek, które najpierw doczekały się patentu (już w 2023 roku), a teraz nieoficjalnych zdjęć, potwierdzających jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji – całkowicie bezprzewodowy napęd. Jeśli obecne domysły okażą się trafne, to firma Shimano po raz pierwszy w historii wprowadzi do sprzedaży w pełni bezprzewodową zmianę biegów w rowerach górskich, stając do rywalizacji z serią Transmission od głównej konkurencji, czyli firmy SRAM, która sama niedawno wstrząsnęła rynkiem.

Zdjęcia, które pojawiły się na forach internetowych i platformach sprzedażowych, są uderzająco podobne do patentu Shimano złożonego w 2023 roku, który rozgrzał serca rowerzystów. Oczywiście musimy pamiętać, że patenty nie zawsze przekładają się na gotowe produkty, to najnowsze przecieki sugerują, że nowy XTR Di2 rzeczywiście jest już blisko oficjalnej premiery.

Największą nowością wydaje się być całkowite wyeliminowanie przewodów i postawienie na bezprzewodową kontrolę, co nie było dostępne w żadnej wersji poprzedniego napędu Di2. Ten wyciek sugeruje jednak, że oto właśnie Shimano zdecydowało się na w pełni bezprzewodowy system przerzutek, co wymaga integracji akumulatora bezpośrednio w tylnej przerzutce. Widnieje na niej również oznaczenie 12S, a to z kolei sugeruje, że nowy XTR Di2 będzie miał aż 12 przełożeń. Dzięki temu nowy XTR Di2 dorówna zestawowi SRAM Transmission, oferując bezprzewodowy, 12-rzędowy napęd do MTB.

Jednym z największych zaskoczeń w najnowszych wyciekach jest materiał budujący korby. Wszystko dlatego, że firma Shimano zawsze stosowała aluminium w swoich topowych modelach XTR, ale przecieki sugerują, że nowy XTR może otrzymać korby z włókna węglowego. Ten materiał jest nie tylko lżejszy, ale też odznacza się większym stosunkiem sztywności do masy i dlatego jest po prostu lepszy, co zresztą firma SRAM zrozumiała już wiele lat temu. Poza tym przecieki zdradziły nowe elektroniczne manetki z tajemniczym przyciskiem na przodzie, a nawet zasugerowały potencjalne ulepszenia w układzie hamulcowym.

Chociaż Shimano nie potwierdziło jeszcze żadnej daty premiery, to na podstawie wycieku zdjęć i patentów z 2023 roku, można spekulować, że oficjalna premiera XTR Di2 nastąpi w 2025 roku.