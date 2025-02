Sigma dała do pieca – jest nowy bezlusterkowiec, popularny superzoom i armata do fotografowania sportu

Sigma BF

I to właśnie od tej ostatniej nowości chciałbym zacząć. Nowy pełnoklatkowy bezlusterkowy nazywa się Sigma BF i zachwyca swoją absolutnie minimalistyczną formą. Korpus wykonany został z pojedynczego bloku aluminium, a cała obsługa aparatu oparta jest o dotykowy wyświetlacz 2,1 mln pikseli o przekątnej 3,2 cala cztery przyciski i pokrętło wokół jednego z nich. Aparat wyposażony został w popularny bagnet Leica L.

Znaczną nowością ma być wbudowany w pokrętło i mechanizm haptyczny, zapewniający precyzję i wygodę obsługi. Kolejną ma być zupełnie nowy, minimalistyczny interfejs użytkownika – na głównym wyświetlaczu prezentowane będzie jedynie minimum niezbędnych informacji (i można je będzie wyłączyć), a kluczowe parametry ekspozycji i ustawienia widoczne będą na drugim, bardzo małym wyświetlaczu nad przyciskami.

Sercem aparatu będzie matryca pełnoklatkowa CMOS o rozdzielczości 24 Mpix, wyposażona w punkty detekcji fazy. Sensor nie jest typu stacked, zatem przy fotografowaniu ruchomych obiektów można spodziewać się, że wystąpi efekt rolling shutter, tym bardziej że ze względu na rozmiary korpusu nie ma tu mechanicznej migawki. Nie starczyło także miejsca na układ stabilizacji. Układ AF ma być hybrydowy i wyposażony w algorytmy rozpoznania obrazu.

Aparat jest mały – waży 388 g bez baterii, a jego wymiary wynoszą 130 × 73 × 37 mm. Komunikację ze światem zapewnia pojedynczy port USB-C – nie ma natomiast slotu na karty pamięci, których rolę przejęła wbudowana pamięć SSD o pojemności 230 GB.

Sigma 16-300 mm f/3.5-6.7 DC OS Contemporary

Z kolejnej nowości ucieszą się miłośnicy aparatów z matrycą APS-C. Sigma 16-300 mm f/3.5-6.7 dostępna będzie z bagnetami Leica L, Sony E, Fujifilm X i Canon RF i po raz pierwszy odda w ręce użytkownika zakres zoomu sięgający ×18,8. Ogniskowa od 16 do 300 mm oznacza, że ekwiwalent wyniesie od 24 mm do 450 mm – najbliższy konkurent to Tamron 18-300 f/2.5-6.3, nieco jaśniejszy, ale o mniejszym zakresie pracy – a te dodatkowe 2 mm na szerokim końcu to wbrew pozorom całkiem znacząca różnica.

Konstrukcja obiektywu: 20 elementów w 14 grupach (2 soczewka FLD, 4 soczewki SLD, 4 soczewki asferyczne)

Kąt widzenia: 83,2-5,4° (Sony, Fujifilm, Leica) / 79,9-5,1° (Canon)

AF: Silnik liniowy HLA (High-response Linear Actuator)

Liczba listków przysłony: 9 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/22-f/45

Minimalna odległość ogniskowania: 16 mm – 17 cm 300 mm – 105 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: 1:2 (dla 70 mm)

Rozmiar filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 123,4 mm × 73,8 mm (16 mm)

Waga: 615 g

Konstrukcja optyczna nowego superzoomu składa się z 20 elementów rozmieszczonych w 14 grupach, w tym 2 soczewek FLD, 4 soczewek SLD i 4 soczewek asferycznych). Minimalna odległość ogniskowania wynosi 17 cm dla najkrótszej ogniskowej. Skala odwzorowania sięga 1:2 przy 70 mm. Obiektyw wyposażony został w szybki układ AF z napędem silnikiem HLA oraz układ optycznej stabilizacji obrazu o skuteczności 6 EV dla szerokiego kąta i 4,5 EV przy maksymalnej ogniskowej.

W USA cena ustalona została na 700 dolarów. Polska cena i dostępność nie jest jeszcze znana – zaktualizuję tekst, gdy otrzymamy takie informacje.

Sigma 300-600 mm f/4 DG OS Sports

Drugim nowym obiektywem dziś zaprezentowanym jest wysokiej jakości zoom należący do serii Sports. Celem Sigmy było stworzenie zoomu o szerokim zakresie, ale o stałym świetle i jakości obrazu charakterystycznej dla obiektywów stałoogniskowych.

Konstrukcja obiektywu: 28 elementów w 21 grupach (6 soczewek FLD, 1 soczewka SLD)

Kąt widzenia: 8,2-4.1° (FF)

AF: Silnik liniowy HLA (High-response Linear Actuator)

Liczba listków przysłony: 13 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/22

Minimalna odległość ogniskowania: 300 mm – 280 cm 600 mm – 450 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: 1:6 (dla 470 mm)

Rozmiar filtra: 40,5 mm, tylne mocowanie

Wymiary (średnica × długość): 167,0 mm × 467,9 mm

Waga: 3985 g

Nowy obiektyw jest duży – średnica wynosi 167,0 mm, a długość 467,9 mm, waga zaś sięga niemal 4 kg. Na szczęście rozmiary nie ulegają zmianie podczas pracy – zarówno zmiana ogniskowej, jak i nastawianie na ostrość przebiegają wewnętrznie.

Korpus Sigmy 300-600 mm f/4 DG OS Sports wykonany został ze stopów magnezu i wyposażony w uszczelnienia przed kurzem i zachlapaniem. W zestawie znajdziemy także wykonaną z włókien węglowych osłonę przeciwsłoneczną. Obiektyw powleczony został farmą izolacyjną, zmniejszającą nagrzewanie podczas długotrwałej pracy w silnym słońcu.

Optyka wyposażona została w mechanizm stabilizacji Sigma OS2, który ma deklarowaną skuteczność 5,5 EV na najdłuższej ogniskowej i dwa tryby pracy – standardowy i do panoramowania, działające dzięki inteligentnym algorytmom niezależnie od orientacji aparatu.

Nowością jest pierścień funkcyjny, który po wybraniu przełącznikiem trybu zaprogramowanej ostrości po przekręceniu ustawia focus na wcześniej zaprogramowanych pozycjach. W trybie Power Focus pozwala na ostrzenie w zadanym tempie, co może się przydać przy filmowaniu

Cena w USA ustalona została na 6000 USD. Polska cena nie jest w tej chwli znana. Obiektyw powinien trafić do sklepów w okolicach kwietnia.