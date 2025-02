Tysiące splątanych spinów zrobiły coś niesamowitego. Wielki sukces fizyków będzie miał konsekwencje dla nas wszystkich

Zamieszczona tam publikacja wyjaśnia, jak podejście oparte na fizycy wielu ciał umożliwiło członkom zespołu badawczego przekształcenie kropek kwantowych w skalowalne węzły kwantowe cechujące się wysoką stabilnością. W długofalowej perspektywie poczynione postępy powinny sprawić, iż pojawią się sieci kwantowe wykorzystywane na potrzeby wykonywania zaawansowanych obliczeń czy prowadzenia komunikacji.

Takie sieci potrzebują do działania węzłów kwantowych o cechach, jakie udało się uzyskać autorom ostatnich badań. Ci posłużyli się w tym celu kropkami kwantowymi, które towarzyszą nam zaskakująco często. Są bowiem wykorzystywane w ekranach wyświetlaczy różnego rodzaju urządzeń czy też w czasie obrazowania medycznego. Owe struktury są przydatne z punktu widzenia człowieka, ponieważ wykazują zdolność do emitowania pojedynczych fotonów.

Ale ta jedna cecha nie byłaby wystarczająca, aby tworzyć sieci kwantowe. Potrzeba było jeszcze stabilnych kubitów, które mogłyby oddziaływać z fotonami i lokalnie przechowywać informacje kwantowe. Dążąc do tego celu, naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge oraz Uniwersytetu w Linzu użyli spinów atomowych w kropkach kwantowych. Pełniły one funkcję rejestru kwantowego wielu ciał zdolnego do przechowywania informacji przez dłuższy czas.

Eksperymenty wykorzystujące 13 000 spinów jądrowych wprowadzonych w stan splątany powinny zaowocować powstaniem sieci kwantowych wykorzystywanych w obliczeniach czy komunikacji

Łącznie przeprowadzony eksperyment objął 13 000 spinów jądrowych wprowadzonych w stan splątany i określany mianem ciemnego. Jako że zmniejsza on interakcję ze swoim otoczeniem, to prowadzi do zwiększonej spójności i stabilności. Bardzo ważnym aspektem zorganizowanych badań była zdolność do zapisywania, przechowywania, pobierania i odczytywania informacji kwantowej z wysoką wiernością.

Ta kształtowała się na poziomie niemal 70 procent. Z kolei czas spójności kwantowej przekraczał 130 mikrosekund. Dla człowieka to bardzo niewiele, lecz w kontekście kropek kwantowych mówimy o zgoła odmiennych realiach. Sami zainteresowani dodają, iż ich sukces stanowi bardzo istotny dowód na to, że fizyka wielu ciał może być kluczowa dla transformacji urządzeń kwantowych.

Autorzy udowodnili, że kropki kwantowe mogą służyć jako węzły wielokubitowe. To z kolei stwarza możliwość ich wykorzystywania na potrzeby tworzenia sieci kwantowych wykorzystywanych w komunikacji i rozproszonym przetwarzaniu. Jeśli chodzi o dalsze plany naukowców, to będą teraz dążyć do wydłużenia czasu, przez który powstały rejestr kwantowy może przechowywać informacje.