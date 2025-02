Supermasywna czarna dziura zmierza w kierunku naszej galaktyki. Naukowcy przewidują skutki kolizji

Mają one jak na razie formę preprintu i odnoszą się do wariantu, w którym nasza galaktyka znajduje się na kursie kolizyjną ze swoją galaktyką satelitarną, czyli Wielkim Obłokiem Magellana. Ten zawiera czarną dziurę o masie rzędu 600 tysięcy mas Słońca. A skoro wszystko wskazuje na potencjalne zderzenie Drogi Mlecznej i Wielkiego Obłoku Magellana, to będzie to dotyczyło również tamtejszej czarnej dziury.

Ta ostatnia jest dość wyjątkowa, ponieważ ma masę poniżej miliona Słońc, dlatego może okazać się kluczowym obiektem w kontekście badań poświęconych ewolucji tego typu obiektów. Chodzi przede wszystkim o rozwój sięgający od czarnych dziur o masach gwiazdowych aż po ich zdecydowanie większe odpowiedniki – mające masy liczone w milionach, a czasem nawet miliardach Słońc.

Wykrywanie czarnych dziur nie należy do łatwych zadań ze względu na fakt, że zamiast emitować światło, te je wręcz pochłaniają za sprawą swojego potężnego przyciągania grawitacyjnego. W związku z tym astronomowie muszą ich szukać innych sposobów na identyfikację takich obiektów. Autorzy nowych badań postawili na metodę wykorzystującą tzw. gwiazdy hiperprędkościowe.

Supermasywna czarna dziura będąca częścią Wielkiego Obłoku Magellana została zidentyfikowana w ramach ostatnich badań

Takowe przemieszczają się w tak szybkim tempie, że pewnego dnia mogą uciec przyciąganiu grawitacyjnemu ich własnych galaktyk i ostatecznie trafić w przestrzeń międzygalaktyczną. Astrofizycy wyszli z założenia, iż wspomniany gwiazdy mogłyby odegrać istotną rolę w identyfikacji ukrytych czarnych dziur. Za sprawą tzw. mechanizmu Hillsa występują interakcje między czarną dziurą a dwiema gwiazdami, w wyniku których jedna z z tych gwiazd może zostać wystrzelona z bardzo wysoką prędkością.

Wykorzystując dane dostarczone przez sondę kosmiczną Gaia, naukowcy przeprowadzili analizę dotyczącą 21 gwiazd hiperprędkościowych w zewnętrznym halo galaktyki. Chodziło o obiekt zachowujące się zgodnie z mechanizmem Hillsa. Objęte ekspertyzami gwiazdy są ogromnych rozmiarów i gorące, ale zarazem cechują się krótkim okresem życia. Biorąc pod uwagę prędkości i ruch gwiazd członkowie zespołu badawczego próbowali odnaleźć miejsca pochodzenia tych obiektów. Taka sztuka udała się w przypadku 16 gwiazd, z czego 7 okazało się pochodzić z okolic Sagittarius A*, czyli supermasywnej czarnej dziury znajdującej się w centrum Drogi Mlecznej.

9 kolejnych przypisano natomiast to Wielkiego Obłoku Magellana. Najwyraźniej zostały one wyrzucone przez czarną dziurę o masie około 600 tysięcy Słońc. Mówiąc krótko: w naszej galaktyce satelitarnej najwyraźniej czai się ukryta, supermasywna czarna dziura. Obecnie Wielki Obłok Magellana jest oddalony od Drogi Mlecznej o około 160 tysięcy lat świetlnych, a do nieuniknionej kolizji powinno dojść za około 2 miliardy lat. Prawdopodobnie takie zderzenie sprawi, że “nasza” czarna dziura połączy się z tamtą, tworząc jeszcze masywniejszy obiekt. Być może właśnie tak przebiega dynamiczny wzrost czarnych dziur.