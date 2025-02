Technologia a pokolenia – wykluczenie cyfrowe osób po 50 roku życia to w dużej mierze mit

Okazuje się, że nie jest wcale źle

Badanie dla Huawei CBG Polska zostało przeprowadzone na próbie 703 Polaków w wieku 50+ 2025 przez SW Research. Wyniki zdają się zdecydowanie przeczyć powszechnemu przekonaniu – jak się okazuje bowiem, 97% badanych posiadających smartfon aktywnie z niego korzysta każdego dnia, a niewiele gorzej wypadają posiadacze sprzętu wearable, tu bowiem odsetek osób używających takich urządzeń codziennie sięga 84%. 71% posiadaczy laptopów także po nie sięga każdego dnia, a gorzej wypadają tylko tablety – 36% posiadaczy używa ich regularnie.

A do czego ich używają? Największa grupa (65%) używa do tzw. bycia na bieżąco, czyli sprawdzania wiadomości i pogody. Nieznacznie mniejsza liczba (64%) ankietowanych utrzymuje w ten sposób kontakt z rodziną i znajomymi. Sieci społecznoościowych używa 52% badanych, a 32% po prostu się bawi – gra, słucha muzyki czy ogląda filmy. Co ciekawe, 28% wykorzystuje technologię, by poprawić sobie samopoczucia a do zwiększenia produktywności i nauki po 27%.

58% badanych podaje, że technologia wpływa pozytywnie na relacje z młodszymi pokoleniami. 63% ankietowanych wskazuje tu możliwość szybkiego kontaktowania się bez względu na odległość, a 44% podaje, że dzięki temu mają możliwość uczenia się nowych rzeczy od młodszych osób.

– Przekłada się to też na lepsze rozumienie perspektywy młodego pokolenia. Aż 42% osób w wieku 50+ docenia to, jak technologia ułatwia uczestniczenie w życiu ich dzieci i wnuków. Ważne jest też dzielenie się interesującymi treściami, takimi jak zdjęcia, filmy, artykuły – 41% Silversów w ten sposób podtrzymuje więzi rodzinne i towarzyskie. Z satysfakcją odnotowujemy również, że inteligentne urządzenia przyczyniają się do poprawy zdrowia i samopoczucia tej grupy wiekowej, a także wspierają ich aktywność i produktywność – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director, Huawei CBG Polska.

Babcie i dziadkowie

W grupie osób powyżej 50 roku życia niemałą część stanowiły także osoby starsze, mające już wnuki. W tej grupie 77% docenia to, jak technologia pomaga utrzymać kontakt z nimi – 53% wskazuje tu w szczególności na wymianę wiadomości, 48% wideorozmowy, a 45% wymienia się z wnukami zdjęciami i filmami.

Znacznie gorzej wygląda kwestia radzenia sobie z technologią w tej grupie. Nie jest jednak zupełnie źle, samodzielność deklaruje bowiem 48% badanych babć i dziadków, ale już 17% wymaga pomocy młodszych w konfiguracji sprzętu elektronicznego, a 15% nie radzi sobie bez pomocy z awariami i problemami technicznymi. Nawet podstawowe czynności takie jak aktualizacja aplikacji stanowi problem dla 12% badanych, a 11% ankietowanych korzystało z pomocy przy nauce korzystania z komunikatorów.

Krytyczne spojrzenie

Niemal połowa (45%) badanych osób 50+ uważa, że młodsze pokolenia spędzają za dużo czasu przed ekranem i za mało ze sobą rozmawiają. 39% niepokoi rosnące znaczenia życia wirtualnego nad towarzyskimi relacjami z najbliższymi Największy dystans międzypokoleniowy tworzą gry komputerowe i mobilne (ten problem wskazało 47% badanych), a 36% wskazuje AI. Media społecznościowe jako przyczynę dystansu międzypokoleniowego wskazuje 30% badanych, a nowoczesne, zaawansowane aplikacje aż 27%. Jedynie 12% badanych nie dostrzega negatywnego wpływu technologii na relacje międzypokoleniowe.