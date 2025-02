Technologia, która łączy serca – Huawei rusza z walentynkowymi promocjami

Ruszyła promocja „Walentynki z Huawei”

Świetnym pomysłem na prezent może okazać się smartwatch, który zapewni stały dostęp do powiadomień, ale też pomoże w dbaniu o zdrowie, dzięki innowacyjnym funkcjom zastosowanym przez producenta. Może być to również dobra okazja, by kupić dwa modele – dla siebie i swojej drugiej połówki. Huawei daje nam tutaj szeroki wybór:

Huawei Watch GT 5 Pro w dwóch wersjach z kopertą 46 mm. Wariant Elite kosztuje 1899 złotych, natomiast Active kupimy za 1499 zł. Wersja damska, z kopertą 42 mm kosztuje 2299 zł za wariant Elite oraz 1699 zł za model Active. Huawei obniżył też rekomendowaną cenę serii Watch GT 5 o 100 złotych.

Huawei Watch Fit 3 dostępny jest w kolorach czarnym, białym srebrnym, zielonym i różowym w cenie 549 złotych, za odcień perłowo biały zapłacimy w promocji 649 zł, natomiast wersja Elegant Gold kosztuje 699 zł.

Huawei Watch Fit SE jest jeszcze tańszy i w ramach walentynkowej oferty kupimy go za 269 zł.

Huawei Watch D2

Huawei Watch D2, wyposażony w innowacyjne funkcje zdrowotne, kosztuje teraz 1499 złotych.

Huawei Watch 4 – seria łącząca w sobie trwałość i zaawansowany monitoring zdrowia także została obniżona. Model Watch 4 Pro Space Edition kupimy za 2199 złotych, wersję Pro Elite za 199 zł, natomiast wariant Classic kosztuje w promocji 1699 złotych.

Jeśli nie smartwatch, to może tablet? W swojej ofercie Huawei ma sporo interesujących modeli, które też dostępne są w promocyjnych cenach – to idealny prezent dla osób, które cenią sobie wszechstronność i kreatywność. W ramach promocji „Walentynki z Huawei” dostępne są:

Huawei MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte w cenie 3699 zł.

Huawei MatePad 12 X PaperMatte za 2399 zł.

Huawei MatePad 11.5’’ S kupimy za 199 złotych.

Oferta „Walentynki z Huawei” objęła też słuchawki, od modeli bardziej budżetowych po te topowe:

Huawei FreeBuds 5i kupimy teraz w obniżonej cenie 249 zł,

Huawei FreeBuds 6i, oferujące wysoką jakość dźwięku i doskonałe wyciszenie otoczenia, można nabyć za promocyjne 349 zł.

Huawei FreeClip, zachwycające swoim innowacyjnym designem kosztują 699 zł.

Huawei FreeBuds Pro 4, czyli najnowszy model, określany jako „najlepsze słuchawki TWS” na rynku, kosztują w promocji 749 złotych.

Warto się pospieszyć, ponieważ „Walentynki z Huawei” potrwają tylko do 16 lutego lub do wyczerpania zapasów. Z ofert skorzystamy u wybranych partnerów biznesowych Huawei: sieciach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x‑kom, Komputronik oraz w strefie marki na Allegro i sklepie firmowym huawei.pl.

Huawei ma również coś dla swoich wiernych klientów i znajdziemy je na stronie huawei.pl

W internetowym sklepie Huawei.pl także nie zabrakło specjalnych ofert, a klienci mogą dodatkowo skorzystać z ekskluzywnych rabatów oraz specjalnych niespodzianek po zapisaniu się do newslettera. Kupujący w sklepie huawei.pl mogą skorzystać z przedłużonej gwarancji dla wszystkich produktów (bez akcesoriów) – HUAWEI Care (2+1 rok) w ofercie z rabatem w wysokości 50%. Oprócz tego mogą liczyć na darmową dostawę na zamówienia od 200 zł, rabat w wysokości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zakup urządzeń w ratach RRSO 0%.

Oto, jakie produkty znalazły się w promocji w internetowym sklepie Huawei:

Słuchawki Huawei FreeClip w walentynkowym odcieniu dostępne są za 699 złotych, a w zestawie dostaniecie też opaskę Huawei Band 9 w prezencie.

Huawei MatePad Pro 12.2″ (12 GB/256 GB) w kolorze czarnym, dostępny jest w cenie 2599 zł, a w prezencie producent dorzuca rysik.

Huawei MatePad Pro 13.2″ kupimy w rekomendowanej cenie 299 złotych w zestawie z klawiaturą oraz etui w prezencie.

Modele z serii Huawei Watch GT 5 to świetny prezent na walentynki, zwłaszcza że urządzenia kosztują teraz 150 zł mniej, a w zestawie dostaniemy dodatkowy pasek w kolorze czerwonym lub zielonym. Do wyboru jest Watch GT 5 Pro Active Color Edition (46 mm i 42 mm), Watch GT 5 Classic Color Edition (46 mm) oraz Elegant Color Edition (41 mm).

Huawei Watch GT 5 Blue (41 mm) z dodatkowym paskiem (do wyboru jeden z czterech kolorów) kosztuje w promocji 999 złotych. Przy zakupie tego urządzenia mamy możliwość dokupienia wagi Huawei Scale 3 w specjalnej cenie wynoszącej tylko 39 zł.

Huawei Watch GT 4 46 mm Classic Color Edition – za 799 zł, wraz z nim w prezencie dostaniemy dodatkowy pasek w kolorze niebieskim.

Huawei Watch Fit 3 w kolorze zielonym z dodatkowym paskiem i 12-miesięczną ochroną ekranu kosztuje teraz 549 zł.

Topowy Huawei Watch Ultimate Green też doczekał się obniżki i zapłacimy za niego 3499 złotych.

Na liście nie zabrakło również modelu nastawionego na monitorowanie zdrowia, czyli Huawei Watch D2, który w walentynkowej promocji kosztuje 100 złotych, a w prezencie Huawei dorzuca nam jednorazową wymianę poduszki powietrznej do mierzenia ciśnienia (do 2 lat po zakupie).

Huawei Pura 70 Ultra, gwarantujący świetne zdjęcia, kosztuje 4999 złotych.

Huawei Pura 70 Pro kupimy w cenie 3499 zł.

Huawei Pura 70 dostępny jest w kwocie 2999 złotych.

Wszystkie te oferty dostępne są do 16 lutego lub do wyczerpania zapasów w sklepie huawei.pl.