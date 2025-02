Prąd z ciepła. Tak wydajnego generatora świat jeszcze nie widział

Generuje tanią energię elektryczną z ciepła. Ten przełomowy generator może zmienić świat

Technologia termofotowoltaicznej (TPV) działa na podobnych zasadach co ogniwa słoneczne, ale zamiast przekształcać światło słoneczne w energię elektryczną, zamienia ciepło na prąd. Aby móc to robić w sposób efektywny, składa się z dwóch głównych elementów, bo zarówno emitera termicznego, jak i diody fotowoltaicznej. Ta pierwsza część składowa uwalnia zgromadzone ciepło w postaci promieniowania podczerwonego, a druga przekształca to promieniowanie w energię elektryczną. Proces generowania energii elektrycznej w ten sposób rozpoczyna się od źródła energii, takiego jak energia słoneczna, chemiczna, jądrowa lub elektryczna, które podgrzewa materiał magazynujący ciepło. Następnie emiter uwalnia promieniowanie, które jest absorbowane przez ogniwa TPV i konwertowane na energię elektryczną.

Co więc zmieniła w tej technologii, którą ludzkość zna nie od dziś, firma Heat2Power? Kluczowym elementem przełomu tamtejszych specjalistów jest już opatentowana technologia powietrznego mostu termofotowoltaicznego, która znacznie zwiększa efektywność konwersji ciepła na energię elektryczną. Już teraz osiąga ona sprawność na poziomie ponad 44%, a firma prognozuje dalszy wzrost i to nie o byle kilka procent, a do ponad 50%, co jest akurat wynikiem nieosiągalnym dla obecnie dostępnych technologii.

Ważną zaletą rozwiązania proponowanego przez Heat2Power jest kompatybilność z wysokotemperaturowymi systemami magazynowania energii cieplnej. Dzięki temu firma otwiera świat energetyki na gromadzenie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr, a następnie wykorzystywanie jej na żądanie. System pozwala także na recykling ciepła odpadowego w elektrowniach przemysłowych, co z kolei znacznie przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej. Jest to o tyle ważne, że sektor przemysłowy przykładowo w Stanach Zjednoczonych odpowiada za około 30% całkowitego zużycia energii, z czego nawet połowa jest tracona w postaci ciepła odpadowego. W efekcie tylko w Kalifornii niewykorzystana energia cieplna z nadwyżek produkcji energii słonecznej mogłaby zasilić około 300000 gospodarstw domowych.

Zważywszy na wszelkie zapowiedzi, technologia proponowana przez Heat2Power nie bez powodu wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród firm zajmujących się magazynowaniem energii i odzyskiem ciepła odpadowego. Zwłaszcza że urządzenia TPV można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami przemysłowymi, co umożliwia ich szybkie wdrożenie bez konieczności kosztownej modernizacji infrastruktury. Poza zastosowaniami przemysłowymi, systemy TPV mają potencjalne zastosowania w energetyce przenośnej, a nawet technologiach kosmicznych, gdzie liczy się cicha praca i wysoka niezawodność. Czas jednak pokaże, co naprawdę wyjdzie z dzieła kalifornijskiej firmy.