Thermomix TM7 już jest. Ruszyła przedsprzedaż nowej edycji kultowego urządzenia

Nowy Thermomix TM7

Thermomix® stał się centrum kulinarnych doświadczeń dla wielu osób, a zawdzięczamy to przede wszystkim bliskiej relacji z naszą społecznością. Ponad 116 000 doradców na całym świecie, wspólnie z naszymi klientami i pracownikami, tworzy największą na świecie społeczność sprzedaży bezpośredniej wysokiej jakości urządzeń gospodarstwa domowego — podkreśla dr Thomas Stoffmehl, przewodniczący zarządu grupy Vorwerk.

Thermomix TM7 łączy nowoczesną technologię z eleganckim designem, oferując użytkownikom jeszcze bardziej intuicyjne i wszechstronne doświadczenie kulinarne. To nie tylko samo urządzenie kuchenne, ale cały inteligentny, wciąż rozwijający się ekosystem. W ramach platformy wciąż dostajemy ulepszenia oprogramowania, a producent nie zapomniał też o najnowszym trendzie, jakim jest sztuczne inteligencja. Co prawda jeszcze takich funkcji tu nie uświadczymy, jednak kiedy w przyszłości się pojawią, ten model jest na nie przygotowany. Wśród zaplanowanych nowości jest m.in. sterowanie głosowe dla Cookidoo. Jeśli chodzi o zmiany względem poprzednika, to w zasadzie łatwiej wymienić to, co się nie zmieniło – nóż miksujący. Pozostałe elementy zostały całkowicie przeprojektowane.

Na pokładzie znajdziemy większy, 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia użytkownikowi jeszcze bardziej intuicyjną nawigację. Na nim wyświetlane będą interaktywne animacje w czasie rzeczywistym, odwzorowujące działania użytkowników. Nowy, mocniejszy i cichszy silnik opracowany przez Vorwerk gwarantuje wspaniałe efekty gotowania, niezależnie od użytych składników. Thermomix TM7 zapewnia też spersonalizowane profile użytkowników oraz dostosowane przepisy, innowacyjny mechanizm blokujący, pozwalający na rewolucyjne Otwarte Gotowanie bez konieczności używania pokrywy, modułową architekturę platformy oraz bezproblemową integrację ze smartfonami i komputerami.

Nowe funkcje sprawiają, że gotowanie jest jeszcze lepszym i bardziej wszechstronnym doświadczeniem, a my nie musimy sami wymyślać przepisów i zastanawiać się, co ugotować dziś na obiad. Podobnie jak w poprzednich modelach, kluczowe komponenty, takie jak silnik, są wytwarzane w niemieckim Wuppertal-Laaken, natomiast montaż Thermomix TM7 odbywa się we Francji. Elegancki czarny design TM7 nie tylko podkreśla jego nowoczesny charakter, ale także wspiera bardziej zrównoważoną produkcję dzięki wykorzystaniu materiałów z recyklingu.

Oferta przedsprzedażowa na Thermomix TM7 już ruszyła, a urządzenie można zamawiać u przedstawicieli w cenie 6669 zł. Dostawy ruszą w drugim tygodniu kwietnia i będą realizowane według kolejności zamówień. Jeśli zakupiliście już model TM6 w 2025 roku i jeszcze go nie otrzymaliście, macie możliwość zmiany zamówienia na nowszy sprzęt, któ®y zostanie dostarczony wraz z rozpoczęciem wysyłek.

Przez ostatnie sześć lat Thermomix® TM6 przynosił radość i wygodę niezliczonym gospodarstwom domowym. Aby uhonorować to dziedzictwo, wprowadzeniu TM7 będzie towarzyszył specjalny Zestaw Premium, który daje klientom

ostatnią szansę na zdobycie tego kultowego urządzenia – podkreśla Stoffmehl.

Najnowsza odsłona Thermomixa to krok w przyszłość, ale jednocześnie swoisty hołd dla przeszło 50-letniej historii tego sprzętu, a przede wszystkim poprzednika. Dlatego w sprzedaży wciąż będzie dostępny model M6 w Zestawie Premium z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak drugie naczynie miksujące, nakładka krojąca 2.0 ze spiralizerem, Thermomix Sensor i osłona noża miksującego 2.0 z funkcją obierania.