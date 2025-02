GÖKTAN zaatakował. Tą bronią Turcja zrzuci pożogę na front

GÖKTAN firmy ASELSAN trafia w cel – co to oznacza dla globalnej obronności?

System GÖKTAN został zaprojektowany do prowadzenia dalekosiężnych ataków typu ziemia-ziemia i jest o tyle wyjątkowy, że łączy w sobie dwa główne elementy, których bezproblemowe działanie potwierdził ostatni test. W jego trakcie GÖKTAN najpierw skutecznie wystrzelił rakietę firmy DELTA-V z naziemnej wyrzutni, a następnie odgrywający główną rolę pocisk TOLUN rozłożył skrzydła, przeszedł w tryb lotu kierowanego i finalnie precyzyjnie uderzył w cel. Jeśli znacie turecki przemysł zbrojeniowy, to zapewne widzicie już wagę tego testu, jako że TOLUN był do tej pory ograniczony do zastosowań powietrze-ziemia, ale dzięki połączeniu z naziemną wyrzutnią i rakietą, stał się bronią ziemia-ziemia.

System GÖKTAN został opracowany we współpracy ze wspomnianą firmą DELTA-V, a więc liderem w dziedzinie technologii napędu rakietowego. Wedle zapewnień tureckich mediów, zintegrowano w nim zaawansowane systemy dowodzenia i kontroli ognia, które umożliwiają szczegółowe planowanie misji oraz zoptymalizowane sekwencje strzałów. Gdyby tego było mało, system ten oferuje zdolność ostrzału w zakresie 360 stopni, co pozwala na eliminację celów bez konieczności zmiany pozycji platformy, a inne kluczowe funkcje obejmują możliwość definiowania trajektorii przez punkty nawigacyjne, różne tryby działania (w tym autonomiczny), zdolność do rażenia wielu celów jednocześnie oraz prowadzenie ostrzału sekwencyjnego, co ma gwarantować wysoką skuteczność w dynamicznych warunkach bojowych.

Sama pomyślna adaptacja amunicji TOLUN do operacji naziemnych czyni system GÖKTAN potencjalnym odpowiednikiem międzynarodowych systemów, takich jak Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), którego to opracowały wspólnie Stany Zjednoczone i Szwecja. Podczas gdy GLSDB łączy bombę GBU-39 z silnikiem rakietowym M26, turecki system GÖKTAN wykorzystuje hybrydowy silnik rakietowy, który może oferować znaczne korzyści w zakresie zasięgu i kontroli ciągu. Ta innowacja może przekształcić GÖKTAN w opłacalny system miniaturowych pocisków manewrujących odpalanych z ziemi, zapewniając Siłom Zbrojnym Turcji większą elastyczność operacyjną i precyzyjne zdolności uderzeniowe.