Turecki Tajfun zawył i przypomniał światu, że kilka decyzji dzieli świat od pogromu

3 lutego 2025 roku Turcja osiągnęła znaczący sukces w swoich zdolnościach obronnych, przeprowadzając już trzeci udany test pocisku balistycznego krótkiego zasięgu Tajfun, za którego to odpowiada rodzima firma Rocketsan. Jego przynależność do wspomnianego segmentu rakiet balistycznych jest z kolei nieco myląca, bo Tajfun to pocisk o najdłuższym zasięgu w arsenale Turcji.