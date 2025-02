Twój e-PIT potrzebuje przerwy. Przez jakiś czas nie będzie można korzystać z usługi

Jak informuje resort finansów, w ubiegłym roku za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono 13,8 mln deklaracji podatkowych za rok 2023. Kolejny raz w tym roku z formy rozliczenia podatku PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Przygotowywaniem wstępnego zeznania podatkowego dla podatników zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), czerpiąc dane m.in. od pracodawców czy ZUS-u. Do 30 kwietnia każdego roku podatnicy mogą zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl i uzyskać dostęp do swojego wstępnie wypełnionego zeznania.

Aby zalogować się do usługi, można skorzystać z Profilu Zaufanego, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel, jak również danych autoryzujących (PESEL lub NIP, data urodzenia, kwoty przychodu). Po zalogowaniu podatnik ma możliwość zweryfikowania danych, wprowadzenia ewentualnych zmian (np. dodania ulg podatkowych, zmiany organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1,5% podatku), a także zaakceptowania lub odrzucenia przygotowanego zeznania. Jeśli do 30 kwietnia podatnik nie podejmie żadnych działań, wstępnie przygotowane zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone.

Niedawno sam pisałem, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępniła aplikację mobilną o nazwie e-Urząd Skarbowy dla telefonów z systemem iOS oraz Android. W pierwszej kolejności mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, ale docelowo będzie również oferować szereg usług dla organizacji oraz dodatkowych funkcji. Więcej przeczytacie o tym pod powyższym linkiem. A ja cieszę się, że czasy wypełniania papierowych formularzy podatkowych oraz wizyt w urzędach skarbowych odchodzą do przeszłości. Przeżyłem to i nikomu nie polecam.