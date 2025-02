Home Tech uBlock Origin nie działa już na Chrome i Edge. Jakie są alternatywy?

Wiele osób nie wyobraża sobie korzystania z sieci bez adblockerów, a uBlock Origin to jeden z najpopularniejszych. Ale przejście dwóch największych przeglądarek świata na Manifest V3 sprawia, że przestał on działać. Co zatem możemy zrobić, aby podczas przeglądania sieci nie zasypywały nas reklamy?