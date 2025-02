Ukryte perełki w Xbox Game Pass Ultimate, które musisz wypróbować

A skoro mowa o Game Passie, to czy wiesz, że możesz kupić Xbox Game Pass Ultimate na Eneba? Otóż to! Zero wymówek.

A jeśli korzystasz z PlayStation, Eneba ma dla Ciebie również doładowanie PS Store. Tak jest! Nie szukaj wymówek. Innymi słowy, przekonajmy się, co to za skarby.

Unikalne i osobliwe

Have a Nice Death

Kto by pomyślał, że życie po śmierci może być tak chaotyczne? W tej grze z gatunku rogue-like wcielasz się w Śmierć, przepracowaną i przemęczoną, próbującą doprowadzić zaświaty do porządku. Gra cechuje się stylowością i szybkim tempem rozgrywki i mroczną groteskowością. To idealny dla każdego fana Tima Burtona.

Cassette Beasts

Co by było, gdyby Pokémon spotkał się z nietypową stylistyką mixtape’ów z lat 80-tych? Ta urocza gra RPG pozwala ci przekształcać się w potwory, nagrywając je na kasety magnetofonowe. Grafika retro i chwytliwe melodie sprawią, że będziesz chciał stoczyć „jeszcze tylko jedną bitwę”.

Unpacking

Zrób sobie przerwę od wszechobecnego zgiełku razem z tym dziełem sztuki. Rozpakowywanie pudełek i układanie produktów w przytulnym domu brzmi prosto, ale fabuła ukryta w każdym przedmiocie uderzy cię w uczucia. To dziwnie uzależniające i absurdalnie uspokajające.

Toem

Łap za aparat i przemierzaj ręcznie rysowany świat w tej spokojnej, fotograficznej historii. Toem łączy w sobie relaksującą eksplorację ze zmyślnymi łamigłówkami i dziwacznymi postaciami, dzięki czemu doskonale pasuje na niezobowiązującą sesję grania.

Strategiczne i pełne wyzwań

Turowy “Darkest Dungeon” potrafi wciągnąć na długie godziny (graf. RedHook)

Slay the Spire

Gry karciane łączą się z eksploracją lochów w tym arcydziele typu rogue-like. Zbierz talię, opracuj strategię bitew i sprawdź, jak daleko możesz się posunąć. Dzięki nieskończonej liczbie kombinacji, żadna rozgrywka nie będzie taka sama, a czekające na Ciebie wyzwanie sprawi, że nie będziesz mógł się od niej oderwać.

Darkest Dungeon

Myślisz, że potrafisz poprowadzić drużynę bohaterów w otchłań? Ten gotycki horror RPG jest równie brutalny, co satysfakcjonujący. Stres, permanentna śmierć i złowieszcze lochy wystawią na próbę twoje umiejętności taktyczne i zdrowie psychiczne.

Klimatyczne i wciągające

Citizen Sleeper

Wyobraź sobie, że budzisz się na rozpadającej się stacji kosmicznej jako zbiegła sztuczna inteligencja uwięziona w ludzkim ciele. Ta oparta na fabule gra RPG polega na przetrwaniu, podejmowaniu trudnych decyzji i układaniu swojej przyszłości w surowym, cyberpunkowym świecie. To jak powieść przygodowa typu „wybierz swoją własną ścieżkę”, ale jeszcze lepsza.

Gris

Bardziej dzieło sztuki niż zwykła gra. Gris to oszałamiająca platformówka, która chwyci Cię za serce. To podróż przez stratę i uzdrowienie, otoczona zapierającą dech w piersiach oprawą wizualną i wspaniałą ścieżką dźwiękową. Jeśli masz ochotę na coś emocjonalnego i przyjemnego, to jest to pozycja obowiązkowa.

Dlaczego mało znane perełki są tego warte

Podczas gdy tytuły AAA w Xbox Game Pass Ultimate cieszą się ogromną popularnością, te niezależne perełki udowadniają, że mniejsze gry mogą być równie atrakcyjne. Są nietuzinkowe, kreatywne, a czasem wręcz przepiękne, oferując wrażenia, które pozostaną z Tobą na długo po ukończeniu rozgrywki.

A jeśli chcesz zdobyć Game Pass Ultimate, doładowania PS Store lub inne oferty gier, cyfrowe rynki, takie jak Eneba, są najlepszym miejscem do zdobywania rabatów. Dzięki ich szerokiemu wyborowi i świetnym cenom odkrywanie skrytych perełek jeszcze nigdy nie było tak proste.

Na co więc czekasz? Uruchom Xbox Game Pass Ultimate i zagraj w te mało znane gry. Znajdź swoją własną perełkę!