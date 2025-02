Test VEGER MagMulti i VEGER C11. Nowoczesne powerbanki, które cię rozpieszczą

VEGER MagMulti, czyli powerbank i ładowarka bezprzewodowa w jednym

Powerbanki nie muszą służyć tylko do zapewniania nam awaryjnego źródła zasilania w terenie. MagMulti firmy VEGER jest tego świetnym przykładem, jak powerbank 3w1, który rozmiarami odpowiada mniejszemu smartfonowi. Mierzy bowiem 142 × 69 × 18 mm, a waży 223 gramów, więc możecie być pewni, że zmieścicie go nie tylko do mniejszych kieszonek toreb czy plecaków, ale też do typowej kieszeni spodni. Jeśli idzie o same gabaryty, jest to o tyle świetny wynik, że w MagMulti znajdziemy nie tylko wbudowane ogniwo o pojemności 10000 mAh/38,5 Wh, ale też bogaty zestaw portów, a nawet nie jedną, a dwie ładowarki bezprzewodowe.

Na jednej z krawędzi MagMulti znalazło się też małe centrum dowodzenia z jednym przyciskiem. Ten z kolei służy nie tylko do podejrzenia stanu naładowania (prezentują go cztery białe diody LED), ale też do aktywacji bezprzewodowego ładowania, którego zachodzenie jest podkreślane osobnymi diodami informacyjnymi dla obu pól. Z kolei sam proces ładowania realizujemy jednym z trzech wejść:

USB-C na boku o mocy 18 watów

USB-C na froncie o mocy 20 watów

Lightning o mocy 18 watów

Z kolei czerpanie prądu z MagMulti jest możliwe za pośrednictwem:

frontowego USB-C o mocy 20 watów

USB-A o mocy 22,5 watów

bezprzewodowego ładowania Qi 2 o mocy 2,5 watów do Apple Watch z opcją rozłożenia nastawki do pionu

bezprzewodowego ładowania MagSafe/Qi o mocy od 5 do 15 watów

Jak więc w praktyce wypada to połączenie? Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje na ten temat, które dotyczą zarówno wydajności ładowania, jak i rozładowywania.

jednoczesne ładowanie i rozładowywanie – tak

obsługę Power Delivery, QC 3.0, PPS

efektywność ładowania powerbanku ładowanie mocą utrzymującą w okolicy ~18-19 watów do ponad 80% czas ładowania od totalnego rozładowania: ponad 3 godziny zarejestrowane zużycie energii podczas ładowania: 45,42 Wh

efektywność ładowania smartfonu z 4500 mAh akumulatorem do 80% z mocą wyjściową około 14-15% do 100% powolny spadek aż do 1 wata proces ładowania akumulatora rozładowanego smartfonu zakończył się z dwoma aktywnymi wskaźnikami LED, co sugeruje około 30-40% naładowania

efektywność jednoczesnego ładowania dwóch wyłączonych smartfonów spadek z poziomu 14-15% do 9-10 watów dla obu urządzeń



Podczas testu zauważyłem również, że ładowanie bezprzewodowe działa w trybie pass through, co oznacza, że najpewniej możecie zrobić z MagMulti ładowarkę bez obaw o zużycie wewnętrznego ogniwa. Sprawdziłem to, utrzymując powerbank po pełnym zapełnieniu ciągle pod napięciem. Kiedy tylko ładowarka bezprzewodowa zaczęła ładować smartfon OnePlusa z obsługą do 15-watowej mocy, wtedy pomiar watów skoczył z 0,4 watów do poziomu średnio 6-8 watów ze skokami w okolice 18 watów. Nie można jednak uznać tego za gwarancję pomiaru wydajności ładowania bezprzewodowego.

Największy zarzut? Wykonanie. Zastosowane w MagMulti tworzywo sztuczne nie wypada bowiem najlepiej zwłaszcza w kwestii wizualnej i nie poprawia tego zarówno zaoblona forma tego prostopadłościanu, jak i dodatki na górnej płaszczyźnie. Ten powerbank jest po prostu brzydki, a sama wymiana plastiku np. na szczotkowane aluminium zrobiłaby swoje. Z drugiej jednak strony… czy powerbank spędzający większość czasu w torbie musi ładnie wyglądać? Odpowiedzi na to musicie udzielić sobie sami.

Mały i z własnymi przewodami. Oto powerbank VEGER C11C

Jeśli nie potrzebujesz żadnej formy bezprzewodowego ładowania, to znacznie mniejszy VEGER C11C będzie dla ciebie o wiele lepszym wyborem. Oferuje bowiem dokładnie tę samą pojemność (10000 mAh/38,5 Wh), ale w znacznie poręczniejszym i przyjaznym dla użytkownika wydaniu. Bez problemu zmieścicie ten powerbank nawet w małej kieszonce, bo jest mniejszy nawet od typowych portfeli slim, jako że mierzy 106 × 68,6 × 17 mm, a na dodatek jest bardzo lekki (165 gramów). Prezentuje się też lepiej od modelu MagMulti, bo choć wykorzystuje również w pełni plastikową obudowę, to jest znacznie odporniejszy na zabrudzenia, dzięki gęstej fakturze (drobne frezowane linie) na większości elementów. Nie jest jednocześnie nudny, bo zaokrągloną bryłę urozmaica połączenie z “błyszczącego plastiku” na krawędzi i całkowicie matowy fragment w górnej sekcji przedniej części.

Największym wyróżnikiem w VEGER C11C jest jednak obecność dwóch wbudowanych i na stałe zintegrowanych z obudową przewodów chowanych do tyłu obudowy “na wcisk”. Jeden dla fanów sprzętów z logo nadgryzionego jabłka (Lightning o mocy wyjściowej 20 watów), a drugi dla tych, którzy wolą “mobilnego Linuxa” (USB-C w roli wyjściowej do 20 watów i wejściowej do 18 watów). Nie oznacza to jednak, że te dwa przewody stanowią jedyne formy wyjścia, bo producent zastosował też na krawędzi łącznie trzy porty.

O ile wejście Lightning jest jedynie wejściowe (5V/2A), tak obecne obok USB-A może już oddawać nawet 22,5 watów mocy (5V/4,5A), a USB-C pełni funkcję zarówno wejścia o mocy 18 watów (12V/1,5A i 9V/2A), jak i wyjścia do 20 watów (9V/2,22A i 12V/1,67A). W praktyce jednak nie musicie nosić ze sobą przewodów nawet do ładowania, bo wbudowany przewód USB-C jest też w stanie ładować ten powerbank mocą do 18 watów.

Wisienką na torcie VEGER C11C jest przycisk z boku, który aktywuje prosty wyświetlacz LED. Ten wskazuje zarówno poziom naładowania, jak i swoją aktywność podczas ładowania i rozładowywania. Jeśli z kolei idzie o praktyczne możliwości tego powerbanku, to możemy wyróżnić:

jednoczesne ładowanie i rozładowywanie – tak

obsługę Power Delivery, QC 3.0, SuperVOOC, szybkiego ładowania Huawei

efektywność ładowania powerbanka Utrzymywanie mocy ładowania na poziomie 18-20 watów do 80% Powolny spadek do 0 watów wraz ze zbliżaniem się do 100% naładowania Potrzebny czas: 2 godziny 45 minut zarejestrowane zużycie energii podczas ładowania: 39,38 Wh

efektywność ładowania 4500-Wh akumulatora smartfonu stabilne trzymanie około 18-19 watów do 80% naładowania smartfonu z jednoczesnym spadkiem do 35% ładowanie smartfonu do 100% pochłonęło kolejne 10% naładowania

efektywność jednoczesnego ładowania dwóch wyłączonych smartfonów ładowanie dwóch smartfonów ogranicza poziom ładowania z 18 watów do około 7,5 watów na wyjściu USB-A i do około 9,5 na wbudowanym przewodzie USB-C, co wskazuje, że to właśnie zintegrowane przewody są traktowane priorytetowo przez wewnętrzny system



Test VEGER MagMulti i VEGER C11 – podsumowanie

Niby podobne, a tak różne zarazem. Oba testowane powerbanki VEGER zaliczają się do tego rodzaju sprzętu, obok którego nie sposób przejść obojętnie… a przynajmniej wtedy, kiedy szukacie specyficznego źródła energii. Tak jak każdy kierowca potrzebujący mobilnego źródła energii sięgnie po powerbank z dodatkową funkcją rozruchu silnika przy rozładowanym akumulatorze, tak po VEGER MagMulti i VEGER C11 sięgną specyficzni użytkownicy.

Z jednej strony mamy bowiem powerbank za około 100 złotych, który pełni dodatkowo funkcję ładowarki bezprzewodowej, a z drugiej wyceniony podobnie model kieszonkowy, który dzięki wbudowanym przewodom jest jednocześnie bardzo przyjazny w codziennym użytku i obsługuje znacznie więcej standardów szybkiego ładowania. Spisuje się też lepiej po stronie samej wydajności ładowania w obu kierunkach. Jednak, jako że obu modeli nie dręczą żadne problemy z wykonaniem czy działaniem, to nie sposób ich nie polecić… o ile oczywiście rozglądacie się za połączeniem, które oferują, bo musicie wiedzieć, że w tej cenie na rynku znajdziecie całą masę powerbanków o przeróżnym połączeniu cech.