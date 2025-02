Windows 11 24H2 dla większej liczby komputerów gamingowych. Co się zmieniło?

Firma Microsoft przyznała, że w systemie Windows 11 24H2 występują problemy z grami korzystającymi z funkcji Auto HDR. To funkcja systemu Windows 11, która automatycznie konwertuje grafikę do wysokiego zakresu dynamiki w celu poprawy jakości. Dlatego w październiku 2024 zaczęła blokować urządzenia z ustawieniami HDR przed otrzymywaniem systemu Windows 11 24H2 (aktualizacja systemu Windows 11 2024).

Dlaczego Windows 11 24H2 nie lubi się z HDR?

Aktualizacja wprowadzona 11 lutego 2025 roku naprawia problemy z HDR w 24H2, co oznacza, że może skorzystać z niej większa liczba komputerów gamingowych. Ta łatka to KB5051987 i jest to obowiązkowa aktualizacja zabezpieczeń. Sam Microsoft podaje w dokumencie wsparcia technicznego, że “wstrzymanie zabezpieczeń (ID 55382406), które obowiązywało wcześniej w związku z problemem, zostanie zniesione w najbliższych dniach”.

Jeśli korzystasz już z systemu Windows 11 24H2 i masz problemy z HDR lub grami, możesz zainstalować aktualizację już teraz. Osoby korzystające ze starszych wersji zaczną ją widzieć za 48 godzin. Ale Windows 11 nadal ma problem, który powoduje problemy z dźwiękiem na urządzeniach z Dirac Audio. Dotknięci użytkownicy będą mieli komponent cridspapo.dll, a wszystkie funkcje związane z dźwiękiem – takie jak Bluetooth, słuchawki i głośniki – nie będą działać po zainstalowaniu aktualizacji. Tutaj producent pracuje nad rozwiązaniem, ale póki co jeszcze go nie widać.

Czytaj też: Nowa era instalacji Windows 11. Microsoft daje więcej swobody

A co sprawiało, że HDR na Windows 11 nie działało poprawnie? Oczywiście problemy techniczne, których jednak producent nie wymienił. Toteż pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że sytuacja taka więcej się nie powtórzy.