Na froncie, jak na amerykańskim boisku. Ta broń ma być zarezerwowana dla najlepszych z najlepszych

PSK to bez zwątpienia dron kamikadze, którego pokochają futboliści

Dron P.S. Killer to idealny przykład bezzałogowca, który może zrewolucjonizować operacje specjalne i walkę z terroryzmem. Dzięki błyskawicznemu rozlokowaniu i możliwości przeprowadzenia precyzyjnego ataku, PSK może stanowić kluczowy element nowoczesnych taktyk wojskowych. Jego największą zaletą jest prostota użytkowania i błyskawiczne wdrożenie, bo sam proces aktywacji jest równie łatwy jak rzut piłką futbolową, którą dron zresztą przypomina w trybie złożonym. Nie jest to jednak coś w rodzaju granatu.

PSK aktywizuje się w ciągu dwóch sekund po wyrzuceniu, co czyni go nieocenionym w dynamicznych warunkach bojowych. Jego kompaktowy rozmiar i lekka konstrukcja sprawiają, że operatorzy mogą go przenosić i uruchamiać bez zbędnego wysiłku, co zwiększa mobilność i elastyczność działań w terenie. Jednak pomimo niewielkich rozmiarów i nietypowej formy, zaskakuje pozytywnie swoimi możliwościami. Może bowiem rozwinąć prędkość do około 250 km/h, przelecieć ponad 64 kilometry, a kiedy już nadejdzie czas na atak, uderzy prosto w cel.

Firma XDOWN nie stworzyła jednak PSK do byle akcji wojennych, a z myślą o elitarnych jednostkach wojskowych, czyli m.in. siłach specjalnych i oddziałach do walki z terroryzmem. Te drony mają być idealne do działania w warunkach miejskich i w ramach operacji za linią wroga, gwarantować możliwość przeprowadzania koordynowanych ataków z użyciem wielu dronów jednocześnie czy błyskawicznie eliminować kluczowe zagrożenia. Wedle zapewnień firmy drony PSK są skuteczne zwłaszcza w operacjach antyterrorystycznych, jako że minimalizują ryzyko strat wśród cywilów i ograniczają uszkodzenia infrastruktury.

To więc nie przesada, że drony PSK reprezentują sobą przełom w małoskalowych dronach o wysokiej skuteczności bojowej. Łączą w sobie kompaktową konstrukcję, błyskawiczne wdrażanie i nawet zaawansowane możliwości ataku, co samo w sobie odzwierciedla nowy kierunek w rozwoju systemów bezzałogowych. Firma XDOWN nie bez powodu więc podkreśla, że innowacje takie jak P.S. Killer mogą całkowicie zmienić taktykę operacji specjalnych, zwiększając skuteczność i precyzję działań na polu walki. Nie wiemy jednak nic na temat ich potencjalnego wdrożenia na służbę.