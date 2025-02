Xiaomi 15 Ultra z datą premiery. Nadchodzi potężny ultraflagowiec

Co zaoferuje Xiaomi 15 Ultra?

Pod koniec października swoją premierę w Chinach zaliczyła seria Xiaomi 15, jednak na tym firma nie kończy, ponieważ na początku przyszłego roku serię uzupełni jeszcze jeden model – Xiaomi 15 Ultra. Spodziewamy się, że firma pójdzie podobnym schematem, co w tym roku, więc odpuści globalne wydanie Xiaomi 15 Pro i zamiast niego będziemy mieli do wyboru model podstawowy lub ultraflagowiec. Dzięki temu producent uniknie robienia sobie niepotrzebnej konkurencji między urządzeniami, która mogłaby się pojawić, gdyby jednocześnie wydał Pro i Ultra, oba cechujące się imponującymi możliwościami, zwłaszcza pod kątem mobilnej fotografii.

Choć debiut Xiaomi 15 Ultra zbliża się wielkimi krokami, ostatnio na jego temat nie pojawiało się zbyt wiele doniesień. Najnowsze jednak zdradziły nam kilka istotnych szczegółów specyfikacji. Raport dostarczył niezawodny leaker Digital Chat Station i wynika z niego, że Xiaomi planuje wprowadzenie kilku znaczących ulepszeń. Dla przypomnienia, konfiguracja aparatów u poprzednika wyglądała następująco:

Aparat główny – 50 Mpix f/1.6-4, 23mm, Typ 1″, 1,6µm, OIS, wielokierunkowy PDAF + laserowy AF

Aparat ultraszerokokątny 122˚- 50 Mpix f/1.8, 12mm, 1/2,51″, 0,7µm, Dual Pixel PDAF

Aparat przybliżający 3,2x – 50 Mpix f/1.8, 75mm, 1/2,51″, 0.7µm, OIS Dual Pixel PDAF

Aparat przybliżający 5x – 50 Mpix f/2.5 120mm, 1/2,51″, 0.7µm, OIS, Dual Pixel PDAF

Aparat do selfie – 32 Mpix f/2.0, 22mm, 1/3.14″, 0.7µm

Tymczasem Xiaomi 15 Ultra ma zostać wyposażony w 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy o dużej przysłonie, sparowany z teleobiektywem 50 Mpix z równie dużą przysłoną. W przypadku aparatu głównego, tutaj Xiaomi sięgnie po sensor Sony LYT-900, taki sam jak u poprzednika. Aparat ultraszerokokątny zostanie natomiast wyposażony w 50-megapikselowy sensor Samsung ISOCELL JN5.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, ultraflagowiec będzie oczywiście napędzany przez najnowszy układ Snapdragon 8 Elite. Co ciekawe, pomimo obecnego trendu, którym podąża zresztą również Xiaomi, nie uświadczymy na pokładzie powiększonej baterii i pozostaniemy przy ogniwie 5000 mAh znanym z poprzednika. Nie powinien zmienić się również ekran, a to oznacza, że smartfon dostanie 6,7-calowy panel LTPO OLED o 3200 x 1440 pikseli. Do premiery Xiaomi 15 Ultra pozostało jednak trochę czasu i można się spodziewać, że w nadchodzących tygodniach jeszcze nie raz o nim usłyszymy.

[Aktualizacja] Xiaomi 15 Ultra przechodzi przez istotne certyfikacje przed premierą

Im bliżej premiery smartfona, tym częściej pojawia się on w różnych urzędach certyfikacyjnych. Jest to niechybny znak nadchodzącego debiutu. Teraz najnowszy ultraflagowiec Xiaomi pojawił się w bazie certyfikacyjnej BIS, ukrywając się tam pod numerem modelu „25010PN30I”. Test to jednocześnie pierwsze tego typu potwierdzenie jego premiery poza Chinami. Globalna wersja będzie miała podobny numer modelu kończący się na „G”, podczas gdy chińska wersja kończy się na „C”. Podobnie jak w przypadku serii Xiaomi 14, Xiaomi 15 Ultra prawdopodobnie zostanie wprowadzony na rynek międzynarodowy razem z Xiaomi 15, podczas gdy model Pro pozostanie dostępny tylko w Chinach.

W ostatnim czasie pojawiło się też więcej doniesień związanych ze specyfikacją urządzenia. Wiemy już, że będzie on wyposażony w chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, pojawiając się razem z HyperOS 2.0, opartym na Androidzie 15. Do dyspozycji użytkowników będzie 6,8-calowy wyświetlacz LTPO OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i mikrozakrzywioną konstrukcję dla poprawy estetyki. Tylna konfiguracja aparatów obejmie sensory 50 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix + 200 Mpix. Nie zabrakło też dobrych wiadomości związanych z baterią — będzie jednak większa, o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 90 W po kablu i bezprzewodowo 80 W.

[Aktualizacja] Znamy datę premiery Xiaomi 15 Ultra

Wygląda na to, że Xiaomi nie udało się zatrzymać w tajemnicy daty premiery swojego nowego ultraflagowca. Chiński gigant nie zdążył jeszcze ogłosić nam daty, a ta już wyciekła do sieci, potwierdzając nasze wcześniejsze przypuszczenia. Spodziewaliśmy się, że producent powtórzy schemat z zeszłego roku i wprowadzi Xiaomi 15 Ultra na chiński rynek tuż przed targami MWC w Barcelonie, by podczas nich przeprowadzić globalną premierę. Tak też się stanie, bo w Chinach urządzenie pojawi się 26 lutego, co już wiemy z plakatu, który wyciekł do sieci.

Przy okazji pojawił się też krótki film, pokazujący nam wygląd urządzenia na żywo. Pokrywa się on z poprzednimi wyciekami i wskazuje na raczej niewielkie zmiany w projekcie. Te są widoczne głównie w obrębie wyspy aparatów, która zyskała czerwony pierścień oraz inne ułożenie sensorów — teraz trzy z nich będą ułożone na dole, natomiast nieco wyżej znajdzie się teleobiektyw. Lampa błyskowa LED i logo Leica też znajdą się w innym miejscu.