Xiaomi wprowadza nową odsłonę kompaktowego czujnika temperatury dla inteligentnego domu

Xiaomi Smart Temperature and Humidity Meter 3

W ofercie Xiaomi dla inteligentnego domu można znaleźć niemal wszystko – automatyczne roboty odkurzające, urządzenia kuchenne, oczyszczacze powietrza, stacje pogody, a także czujniki monitorujące jakość powietrza. Do tej ostatniej kategorii należy najnowsza, trzecia już odsłona sensora mierzącego temperaturę i wilgotność, Xiaomi Smart Temperature and Humidity Meter 3.

Urządzenie jest bardzo zgrabne – mierzy 79,6×70×14,5 mm, waży 72 g i jest wyraźnie większe od poprzedniej edycji. Dodatkową przestrzeń wykorzystano na zamontowanie znacznie czytelniejszego wyświetlacza o przekątnej 2,33″ i rozmiarach 62,6 × 53,2 mm, zamontowanego w wąskiej ramce – w poprzedniej edycji było to 1,5″, a ramka była raczej szeroka.

Do komunikacji ze światem nowy czujnik wykorzystuje Bluetooth 5 Low Energy (BLE). Odczyt parametrów jest możliwy na wyświetlaczu lub w aplikacji Xiaomi Home – jeśli jednak chcemy włączyć sensory w większy system i wykorzystać ich pomiary do sterowania innymi urządzeniami, wymagana jest dodatkowa bramka Xiaomi Mi Smart Home Hub 2, która pozwoli na podłączenie sensorów do internetu.

Czytaj też: Huawei Band 10 oficjalnie. Jeszcze lepiej zadba o nasze zdrowie

Xiaomi Smart Temperature and Humidity Meter 3 nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej czy ładowania akumulatorów – źródłem zasilania jest pojedyncza bateria litowa typu CR2450, która ma wystarczyć na 1,5 roku pracy. Rozdzielczość pomiarów temperatury wynosi 0,1°C przy zakresie pracy od 0° do 60°, a wilgotności 1% RH, przy zakresie pracy od 0% do 99% RH. Dane na wyświetlaczu odświeżane są co 6 sekund, a urządzenie prezentuje też piktogramy wskazujące poziom komfortu wynikający z warunków panujących w pomieszczeniu. Urządzenie przechowuje wyniki pomiarów z okresu 3 miesięcy, a przy podłączeniu do internetu do 6 miesięcy w chmurze.

Xiaomi Smart Temperature and Humidity Meter 3 jest już dostępny w Polsce, a jego cena jednostkowa ustalona została na 59 zł.