Koniec z akumulatorami w garażach i piwnicach. Pokazali przyszłość magazynowania prądu

Fotowoltaika dachowa na wypasie, czyli innowacyjne rozwiązanie magazynowania energii

Wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych firma Yotta Energy proponuje ciekawe rozwiązanie w zakresie magazynowania energii słonecznej generowanej przez panele słoneczne, które przekształca tradycyjne bloki balastowe w zintegrowane jednostki magazynowania energii. Jest to o tyle innowacyjny pomysł, że w konwencjonalnych systemach solarnych montowanych na dachach komercyjnych budynków konieczne jest wydzielenie dodatkowej przestrzeni na magazyny energii, co zwiększa złożoność i koszty instalacji.

Najnowsza innowacja Yotta Energy, czyli Yotta Block, rewolucjonizuje kwestię magazynowania energii, integrując akumulatory bezpośrednio z blokami balastowymi, które służą do mocowania paneli fotowoltaicznych. Takie podejście nie tylko upraszcza montaż, ale także optymalizuje wykorzystanie dostępnej przestrzeni dachowej. Zwłaszcza że Yotta Block został zaprojektowany z myślą o modułowej architekturze, która to umożliwia rozbudowę magazynów energii w krokach co 1 kWh. Ta elastyczność pozwala firmom dostosować pojemność systemu do zmieniających się potrzeb i to całkowicie bez konieczności przeprojektowania istniejącej infrastruktury. Co więcej, Yotta Block jest kompatybilny z wysokowydajnymi modułami fotowoltaicznymi oraz różnymi systemami montażowymi, co zwiększa jego uniwersalność w różnych instalacjach.

Największa zaleta takiego rozwiązania jest oczywista. Dzięki integracji akumulatorów bezpośrednio w blokach balastowych firma Yotta Energy eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej infrastruktury oraz skomplikowanych prac elektrycznych, które są wymagane w przypadku oddzielnych systemów magazynowania. Taka integracja skraca czas instalacji, obniża koszty montażu oraz upraszcza proces uzyskiwania pozwoleń, a także zwalnia cenną przestrzeń na dachu. Dodatkowo zastosowana technologia pasywnego chłodzenia w Yotta Block wydłuża żywotność zastosowanych akumulatorów, zwiększa bezpieczeństwo i minimalizuje koszty operacyjne oraz konserwacyjne.

Yotta Block został zaprojektowany do bezpośredniego połączenia z inwerterami Dual Power firmy Yotta, oferując wyjście trójfazowe 208V lub 480V. Aktualnie firma Yotta Energy aktywnie współpracuje z instalatorami, firmami inżynieryjnymi, dostawcami technologii EPC oraz dystrybutorami, aby rozszerzyć dostępność Yotta Block i wejść z nimi na inne rynki. Ten wspólny wysiłek ma na celu przyspieszenie adopcji zintegrowanych rozwiązań solarnych i magazynowania energii w sektorze komercyjnym.