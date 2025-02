Nubia Redmagic 10 Pro już w Polsce. Mocny smartfon z gratisami

Przez ostatnie lata ZTE niby to był na polskim rynku smartfonów, a trochę zniknął z radaru. Teraz firma już w pełnym stopniu angażuje się w sprzedaż swoich urządzeń, a do klientów trafiają zarówno budżetowe, jak i dość drogie smartfony. O Nubii Redmagic 10 Pro można powiedzieć, że zdecydowanie należy do tego drugiego segmentu. Producent nie ogranicza się jednak pod żadnym względem, być może z wyłączeniem osiągów fotograficznych. To jednak domena każdego smartfonu dla graczy.

Nubia Redmagic 10 Pro pojawiła się na globalnych rynkach jeszcze pod koniec ubiegłego roku, ale na rozpoczęcie oficjalnej dystrybucji musieliśmy poczekać do walentynek. Smartfon trafia więc do nas w momencie, gdy większość konwencjonalnych flagowców miało już swoją premierę. Żaden z nich nie zbliży się jednak do Redmagic 10 Pro pod względem designu czy pojemności baterii.

Gamingowy wystrój i spory akumulator – tym wyróżnia się Nubia Redmagic 10 Pro

Redmagic 10 Pro z pewnością wyróżni się z tłumu. Niekoniecznie ze względu na logo wyglądającego niczym Twitter po przejęciu przez Elona Muska, a przez swoją kanciastość i mnogość motywów goszczących na tylnej części obudowy. Tę wykonano ze szkła, a do tego udekorowano wylotem powietrza, z którego korzysta wbudowany wiatrak. Ten jednak stanowi tylko część systemu chłodzenia ICE-X, który poza aktywnym wentylatorem oferuje komorę parową o powierzchni 12 tysięcy mm², stop płynnego metalu w newralgicznych miejscach obudowy oraz żel termoprzewodzący pomiędzy warstwami miedzi i grafenu.

Nubia Redmagic 10 Pro w wersji czarnej

Jak możecie spodziewać się po tym opisie, to smartfon z tych większych. Waży 229 gramów, a do tego ma 76,1 mm szerokości i 163,4 mm wysokości oraz 8,9 mm grubości. Przy takich wymiarach warto docenić wąskie ramki, bo bez nich 6,85-calowy ekran mógłby sprawiać kłopoty w użytkowaniu. Na część tej masy składa się też aluminiowa ramka z dodatkowymi strefami reagującymi na dotyk z częstotliwością do 520 Hz. Pod ekranem skrywa się optyczny czytnik linii papilarnych. A jaki to ekran?

Redmagic 10 Pro to, jak każdy współczesny smartfon za duże pieniądze, propozycja z ekranem AMOLED. Wyróżnikiem producenta jest zastosowane odświeżanie na poziomie 144 Hz. Rozdzielczość 2688×1216 pikseli zapewnia komfortowe zagęszczenie na poziomie 431 ppi, a jasność maksymalna ma wynosić 2000 nitów. Tu rekord nie zostanie pobity, ale w kwestii pojemności akumulatora czeka nas pozytywne zaskoczenie. 7050 mAh powinno wystarczyć na długie sesje rozgrywki, a przy codziennym użytkowaniu dać długi czas bez potrzeby ładowania. Baterię z ogniwem krzemowo-węglowym naładujemy z pomocą 100-watowej ładowarki, której jednak nie znajdziemy w zestawie.

Przycisków na obudowie Redmagic 10 Pro nie zabraknie

Sercem napędzającym urządzenie jest Snapdragon 8 Elite z maksymalnym taktowaniem zegarów procesora na poziomie 4,32 GHz. Ten sam układ znacie między innymi z OnePlusa 13 oraz Samsunga Galaxy S25 Ultra, a o wydajność możecie być spokojni przez długie lata. Niestety, te lata nie będą usłane aktualizacjami, bo producent obiecuje wsparcie co najmniej dwoma aktualizacjami nakładki Redmagic OS i tylko jedną aktualizacją Androida. Na szczęście smartfon wystartował z Androidem 15. Redmagic 10 Pro kupicie w wersji z 12 lub 16 GB RAM-u oraz 256 lub 512 GB pamięci na pliki. Producent skorzystał z najnowszego standardu UFS 4.1 Pro, którego nie znajdziecie u wcześniej wymienionej konkurencji.

Redmagic 10 Pro w wariancie srebrnym

Redmagic 10 Pro, podobnie jak smartfony ZTE od jakiegoś czasu, stosuje z przodu aparat ukryty pod ekranem. Jego rozdzielczość to standardowe 16 Mpix, ale ze względu na zasłonięcie kilkoma warstwami ekranu oraz szkła, jego jakość jest niższa. Szału raczej nie wzbudza też fakt zastosowania matrycy o rozdzielczości 50 Mpix OmniVision OV50E, która swoją premierę miała w drugiej połowie 2022 roku. Producent zaimplementował też 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 2-megapikselowy aparat makro. Smartfonem nagramy wideo w rozdzielczości do 8K.

ZTE Nubia Redmagic 10 Pro – cena i gratisy przed premierą

Producent zadbał o dostępność kilku wariantów smartfonu. Możemy wybrać między wersją Shadow, Moonlight oraz Dussk (choć tę ostatnią dostaniemy tylko w opcji z mniejszą ilością pamięci), a ceny prezentują się następująco:

Redmagic 10 Pro 12/256 GB – 4199 złotych;

Redmagic 10 Pro 16/512 GB – 5299 złotych.

W promocji trwającej do 28 lutego do Redmagic 10 Pro otrzymamy jeden z dwóch gadżetów:

Słuchawki gamingowe Redmagic Cyberbuds DAO TWS, przeznaczone dla najszybszych klientów;

Kontroler Redmagic Shadow Blade dla tych, którzy nie zdążyli na promocyjne słuchawki.

Oferta obowiązuje w sklepach grupy TERG, czyli Media Expert, Avans i Electro.pl oraz w X-komie i na stronie ZTEshop.pl. W momencie pisania tego tekstu