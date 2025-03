Alergiku, oddychaj swobodnie — jak skutecznie pozbyć się z domu kurzu i alergenów

Roboty odkurzające zdobyły serca klientów na całym świecie i trudno się temu dziwić, zwłaszcza przez wzgląd na wygodę, jaką oferują. Obecnie bez trudu znajdziemy modele, które nie tylko odkurzą naszą podłogę, ale też ją umyją dzięki funkcji mopowania, pozostawiając przestrzeń idealnie czystą. Takim właśnie sprzętem jest robot odkurzająco-mopujący MOVA E20. To idealne połączenie funkcjonalności w naprawdę atrakcyjnej cenie, przez co znacznie więcej osób może sobie pozwolić na jego zakup.

MOVA E20 oferuje funkcje odkurzania i mopowania. Cechuje go wysoka siła ssania 5000 Pa, zaawansowana technologia Smart Pathfinder z laserem LDS do dokładnego mapowania przestrzeni, a także kompaktowa konstrukcja. Dzięki niej urządzenie dotrze też w trudniej dostępne miejsca. Aplikacja towarzysząca pozwoli zaplanować sprzątanie i zarządzać nim, nawet będąc poza domem.

Zagłębiając się bardziej w szczegóły – robot wyposażono w system mopowania z regulowanym przepływem wody (245 ml zbiornik), przez co dostosowuje intensywność czyszczenia do różnych rodzajów powierzchni. Duży pojemnik na kurz (330 ml) sprawia, że nie będziemy musieli co chwilę go opróżniać, a to zmniejsza ryzyko narażania się na wdychanie alergenów. Robot ten jest idealny do domu, w którym znajdują się zwierzaki, bo poradzi sobie nie tylko z kurzem czy paprochami, ale też z sierścią naszego pupila. Jeśli macie dzieci, to też świetny wybór, bo dzięki funkcji mopowania szybko upora się z rozlanymi płynami czy zaschniętymi plamami i nawet zmieszane zabrudzenia nie są dla niego przeszkodą. Bateria o pojemności 3200 mAh zapewnia wystarczający czas pracy do kompleksowego posprzątania nawet dużych powierzchni. Warto również wspomnieć, że MOVA E20 potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 18 mm, co zapewnia swobodne przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami.

Robot odkurzająco-sprzątający MOVA E20 kosztuje normalnie 869 zł, jednak w ramach promocji trwającej od 1 do 15 marca kupicie go 20% taniej. Warto przejrzeć oferty w różnych sklepach, bo w zależności od sprzedawcy ceny mogą się nieco różnić. Mimo wszystko to idealna okazja, by zaopatrzyć się w ten wielofunkcyjny sprzęt, który posprząta wasze podłogi, odkurzając je i mopując. Pomogą w tym zaawansowane funkcje mapowania, wysoka moc ssania, pojemna bateria i dodatkowe opcje wynikające z używania aplikacji, takie jak możliwość tworzenia map wielu pięter, ustawianie sfer zakazanych czy harmonogram sprzątania. A jeśli nie chce wam się sięgać po aplikację, zawsze będziecie mogli wykorzystać sterowanie głosowe, bo obsługi asystentów głosowych też nie zabrakło.

Jeśli tak jak ja wolicie mieć większą kontrolę nad sprzątaniem lub wasz dom pełen jest zakamarków i trudniej dostępnych miejsc, do których robot odkurzająco-mopujący MOVA E20 mógłby się nie dostać, świetnym wyborem będzie bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Tutaj w promocji znalazł się modem MOVA J30, łączący w sobie wysoką wydajność, intuicyjną obsługę i innowacyjne rozwiązania. Jest to urządzenie, które wyposażono w wiele różnorodnych końcówek, takich jak zmotoryzowana mini szczotka, ssawka szczelinowa, szeroka ssawka uniwersalna, świetnie sprawdzających się podczas sprzątania różnych powierzchni w domu.

Ten odkurzacz nie służy bowiem tylko do sprzątania podłogi, ponieważ dzięki akcesoriom z łatwością usuniemy kurz z półek i regałów, zasłon czy mebli tapicerowanych, docierając w zakamarki i szczeliny za pomocą ssawki szczelinowej. Bez trudu posprzątamy nim również samochód. Oczywiście należy pamiętać, że to podczas odkurzania MOVA J30 pokazuje pełnię swoich możliwości. Jeśli macie dużo zakamarków pod meblami, wystarczy użyć składanej rury, ułatwiającej dotarcie do takich miejsc, a przy pomocy szczotki uniwersalnej z oświetleniem LED dostrzeżemy każdy pyłek i drobinę kurzu, która normalnie ukryłaby się przed naszym wzrokiem.

Na pokładzie znalazł się również innowacyjny ekran dotykowy LED, ułatwiający sterowanie i monitorowanie stanu urządzenia. Bateria, w jaką wyposażono ten odkurzacz, pozwala nawet na 60 minut pracy na jednym ładowaniu. Nie można nie wspomnieć o tym, że dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 450 W, urządzenie cechuje się mocą ssania na poziomie 144 AW i ciśnieniem ssania 24 kPa, co gwarantuje świetne efekty. Konstrukcja jest kompaktowa (1150x240x215 mm) i lekka, bo waży zaledwie 1,54 kg, więc korzystanie z niej nie będzie męczące i uciążliwe.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o bardzo istotnej kwestii w kontekście osób cierpiących na alergię. MOVA J30 został wyposażony w wielowarstwowy, zaawansowany system filtracyjny, który skutecznie wychwytuje pył i drobne cząsteczki z efektywnością sięgającą 97%. Filtr zapobiega przedostawaniu się kurzu do powietrza, pozostawiając po sobie czyste powierzchnie i czyste powietrze.

MOVA J30 kosztuje w regularnej sprzedaży 749 złotych, jednak w ramach trwającej promocji kupimy go w cenie niższej o 20%.

MOVA przeceniła też inne urządzenia

Podsunęłam wam dwie propozycje, które są wyjątkowo ciekawe, jednak MOVA nie chce nas ograniczać z wyborem, dlatego w promocji znalazło się o wiele więcej ciekawych urządzeń, zarówno dla fanów automatyzacji i robotów sprzątających, jak i dla tych, którzy wolą modele pionowe. Pamiętajcie, że promocja trwa od 1 do 15 marca i ceny mogą się różnić w zależności od sklepu, dlatego podajemy wam procentową obniżkę, która obowiązuje od rekomendowanej ceny producenta: