Technologia może dla nas pracować. Łap rabat na AliExpress i zatrudnij ją do pracy

Laresar 01 Robot Vacuum Cleaner and Mop posprząta na mieszkanie

Laresar 01 Robot Vacuum Cleaner and Mop to robot odkurzająco-mopujący, który ma jedną bardzo ważną cechę i jest nią czujnik Lidar. Jest to czujnik laserowy, dzięki któremu znacznie lepiej rozpoznaje otoczenia i sprawniej się po nim porusza. To ogromny przeskok w jakości poruszania się i nawigacji. Dla przykładu, roboty bazujące wyłącznie na samych kamerach są w stanie tworzyć mapę 60-metrowego mieszkanie nawet w czasie 40-60 minut. Te z czujnikiem Lidar robią to w maksymalnie kilkanaście minut. Dodatkowo robot ma wbudowany czujnik upadku, więc nie spadnie ze schodów, inteligentnie rozpoznaje przeszkody oraz jest sprzętem kompaktowym, bo ma 9,25 cm wysokości, dzięki czemu łatwiej mieści się pod meblami.

Mając już gotową mapę możemy podzielić ją na różne strefy, w tym strefy bez dostępu. Jeśli nie chcemy, żeby robot wjeżdżał np. między rośliny, albo żeby nie niepokoił zwierzaki w legowisku. Jeśli mamy piętrowy dom lub mieszkanie to w pamięci robota możemy zapisać maksymalnie pięć map, przykładowo po jednej na każdy poziom. Wszystko to robimy z poziomu aplikacji mobilnej, a sterowanie może się odbywać również poprzez komendy głosowe.

Jak wskazuje nazwa Laresar 01 Robot Vacuum Cleaner and Mop to jednocześnie odkurzacz, którego maksymalna moc ssania to 5 000 Pa oraz mop. Do dyspozycji mamy cztery poziomy mocy ssania i trzy poziomy dozowania wody.



Laresar 01 Robot Vacuum Cleaner and Mop został wyceniony na 125,92 dolarów, a z kodem AEAFFPL12 dostaniemy go taniej, za 113,92 dolarów. Dostawa z Niemiec trwa od 2 do 7 dni.

Dhyala Air Purifier zadba o czyste powietrze

Wiosna to trudny okres pod względem jakości powietrza. Końcówka sezonu grzewczego, zmienna pogoda, start pylenia roślin… To wszystko powoduje, że szczególnie alergicy, już szykują się na prawdziwe tortury. Da się, przynajmniej częściowo, uniknąć tego dzięki oczyszczaczowi powietrza.

Dhyala Air Purifier to oczyszczacz z funkcją nawilżania. Jest w stanie zadbać o bardzo duże pomieszczenia i oczyszcza do 450 m3 na godzinę na powierzchni ok 55 m2. Za oczyszczanie dwa podwójny filtr – Hepa H13, za którym znajduje się filtr z aktywnym węglem, a przed nimi mamy jeszcze dodatkowy filtr wstępny z gęstej siatki. Sterowanie urządzeniem odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej, głosowo dzięki kompatybilności z asystentem Google i Amazon Alexa, albo za pomocą przycisków dotykowych na obudowie.

Jak wspomnieliśmy, mamy tu również funkcję nawilżania powietrza. Urządzenie jest w stanie nawilżać otoczenie przez maksymalnie 8 godzin, wykorzystując w tym czasie do 100 mln wody. Wszystkie procesy, zarówno oczyszczanie jak i nawilżanie, mogą odbywać się w pełni automatycznie.

Dhyala Air Purifier został wyceniony na 103,50 dolary, a z kodem AEAFFPL12 dostaniemy go w cenie 91,5 dolarów. Dostawa odbywa się z Niemiec w terminie 2-7 dni.

Robot ABIR WD8 wyczyści nam okna na wiosnę

Mycie okien to czynność, którą raczej mało kto lubi. Szczególnie jak macie duże okna, albo mieszkacie w bloku, w którym zdarza się, że dostęp do okien bywa mocno utrudniony. Wtedy z pomocą przychodzi robot ABIR WD8, który zajmie się nimi za nas.

Robot jest wyposażony w dwie dysze natryskowe i potrafi rozpylać wodę w trzech kierunkach. Samo sprzątanie rozpoczyna się bardzo szybko po wykryciu krawędzi okna. Producent zapewnia, że trwa to mniej niż sekundę. Poza przecieraniem szyb robot zasysa nadmiar wody i usuwa przy tym nagromadzone plamy. Na wszelki wypadek, gdyby przydarzyły się jakieś nieprzewidziane sytuacje, robot ma 4-metrowy kabel zabezpieczający, więc nie musimy się obawiać, że spadnie na ziemię.

Czyszczenie może odbywać się w pełni automatycznie, albo możemy sterować pracą robota na bieżąco z poziomu aplikacji mobilnej.

Robot ABIR WD8 został wyceniony na 102,87 dolary, a z kodek AEAFFPL12 dostaniemy go w cenie 90,87 dolarów. Dostawa jest realizowana z Francji w czasie 2-7 dni.

Skoro sprzątanie robi się samo, czas na obiad z AirFryera

Hoofcare 5512DT to frytownica parowa, czy jak kto woli AirFryer, który może nie koniecznie sam, ale przy odrobinie naszej pomocy przygotuje smaczne potrawy na śniadanie, obiad czy kolację.

Do dyspozycji mamy dwa pojemniki o pojemności 4,5 litrów każdy. To bardzo dobre rozwiązanie, bo możemy dzięki temu przyrządzać dwie zupełnie różne potrawy bez obaw, że ich zapachy się wymieszają. Sprzęt jest przy tym dosyć kompaktowy, bo ma 40 cm szerokości, 32 cm wysokości o 36,1 cm głębokości.

Oczywiście praca obu pojemników jest całkowicie niezależna i możemy w nich ustawić inną temperaturę czy czas pracy. Do dyspozycji mamy osiem gotowych trybów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby modyfikować ich parametry lub wprowadzić ręczne ustawienia dotyczące czasu i temperatury pracy.

AirFryer został wyceniony na 86,99 dolarów, a z kodem AEAFFPL08 jego cena zostanie obniżona do 78,99 dolarów. Dostawa z terenu Niemiec jest realizowana w ciągu 2-7 dni.

Elektryczna dmuchawa z funkcją odkurzania to sprzęt, który pokochasz

Wygląda jak zabawka, a to sprzęt z gatunku tych, od których trudno jest się oderwać. Elektryczna dmuchawa ma w zasadzie niekończącą się ilość zastosowań.

Bezszczotkowy silnik o maksymalnej mocy aż 180 W zapewnia ogromną liczbę 140000 obrotów na minutę generując podmuch o prędkości 52 m/s. Urządzenie sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebujemy zdmuchnąć zabrudzenia. Czyli przykładowo kurz z klawiatury, czyszczenie samochodu, ale też to bardzo przydatne rozwiązanie na planach filmowych czy fotograficznych. Choć w Polsce już coraz rzadziej musimy z tego korzystać, można w ten sposób zdmuchnąć śnieg z samochodu. Poza dmuchaniem możemy też odwrócić pęd powietrza i zamienić urządzenie w kompaktowy odkurzacz.

Elektryczna dmuchawa może być nasza w cenie 31,36 dolarów, a z kodem CENRRFANS mamy rabat, który zamienia ją na 29,36 dolarów. Wysyłka jest darmowa z terenu Chin.

Tańsze zakupy ze specjalnym kodem rabatowym

Rabaty możecie też dostać na inne produkty, wystarczy że skorzystanie z poniższych kodów:

AEAFFPL02 – 2 dolary rabatu przy zakupach na kwotę powyżej 19 dolarów,

AEAFFPL06 – 6 dolarów rabatu na zakupy na kwotę powyżej 39 dolarów,

AEAFFPL08 – 8 dolarów rabatu na zakupy na kwotę powyżej 59 dolarów,

AEAFFPL12 – 12 dolarów rabatu na zakupy na kwotę powyżej 89 dolarów,

AEAFFPL20 – 20 dolarów rabatu na zakupy na kwotę powyżej 139 dolarów,

AEAFFPL40 – 40 dolarów rabatu na zakupy na kwotę powyżej 239 dolarów,

AEAFFPL60 – 60 dolarów rabatu na zakupy na kwotę powyżej 369 dolarów,

AEAFFPL70 – 70 dolarów rabatu na zakupy na kwotę powyżej 469 dolarów.

Więcej ciekawych ofert znajdziecie pod tym adresem. Kody są aktywne od 17 marca do godziny 23:59 26 marca i dotyczą wszystkich ofert, z wyłączeniem promocji powitalnych oraz super-ofert.