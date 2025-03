Do 40% taniej na drugi produkt Philips Hue w wielkiej promocji na Amazon.pl

Wybierz co najmniej dwa produkty Philips Hue i zapłać mniej

Akcji promocyjnej poświęcona jest specjalna strona w sklepie Amazon.pl – są tam wyróżnione wszystkie towary podlegające promocji. A jej zasady są wyjątkowo proste – należy dodać do koszyka co najmniej dwa towary z serii Philips Hue, a rabat naliczy się w koszyku automatycznie. Ograniczeniem jest to, że wszystkie produkty muszą być sprzedawane przez Amazon i że nie można wykorzystać funkcji szybkich zakupów jednym kliknięciem.

Wysokość udzielonego rabatu zależy od kombinacji produktów – w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 40% przy zakupie dwóch produktów, lecz dokładna kwota obliczana jest dopiero po przejściu do koszyka i może dość mocno od tego odbiegać, szczególnie przy większej niż 2 liczbie produktów promocyjnych.

W promocji można znaleźć w zasadzie wszystko, co potrzebne do zbudowania systemu od podstaw, począwszy od mostka, skupiającego w jedną całość sterowanie wieloma urządzeniami. Bez niego działać będą wyłącznie urządzenia komunikujące się z oprogramowaniem przy pomocy Wi-Fi, co eliminuje wszelkiego typu sterowniki zasilane bateryjnie.

Akcją promocyjną objęte są żarówki LED, lampy wewnętrzne i zewnętrzne, lampy multimedialne Philips Hue Play, inteligentne gniazdka, lampy stołowe Hue Go, taśmy LED, zewnętrzne lampy ambientowe Philips Hue Impress White and Color Ambiance, zasilacze zewnętrzne, reflektory Centura, tuby i panele LED, lampy sufitowy Hue Centris, a także wszelkiego rodzaju przełączniki sterujące – naścienne i w formie odłączanych pilotów.

Produktów objętych promocją jest zbyt wiele, by rozpisywać się o każdym – zachęcam do sprawdzenia pełnego katalogu i do skorzystania z promocji – przy stosunkowo wysokich cenach sprzętu Philips Hue zaoszczędzona kwota nie będzie zapewne mała.