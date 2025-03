AMD ułatwi wymianę procesora. Nie trzeba już ponownie instalować systemu Windows

Zanim AMD podało oficjalne informacje, pojawiły się spekulacje, że aktualizacja ma poprawić kompatybilności aplikacji w systemach Windows 11/10. I owszem, ale jak się okazuje, przynosi ona o wiele więcej pozytywnych zmian.

Nowe, wygodne rozwiązania od AMD

W informacjach na temat aktualizacji czytamy o “usłudze zaktualizowanych pakietów provisioningowych”. AMD twierdzi, że usługa ta optymalizuje Ryzen 9 pod kątem gier. A dzieje się tak dzięki połączeniu optymalizacji mocy/częstotliwości i parkowania rdzeni. Pakiety provisioning to kontenery dla zbioru ustawień konfiguracji, który pomaga skonfigurować komputer bez potrzeby nowego obrazowania. Dzięki tej nowej funkcji AMD ułatwia zmianę i uaktualnianie procesorów bez konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Powinno to ogromnie pomóc konstruktorom systemów, ponieważ 16-rdzeniowe i 12-rdzeniowe procesory X3D mają asymetryczną budowę, w której tylko jeden z dwóch CCD (Core Compute Dies) ma pamięć podręczną 3D V-cache, a zatem gry muszą być zaplanowane do uruchamiania tylko na tym CCD. W przeszłości, aby system Windows wiedział i rozumiał to, konieczna była ponowna instalacja systemu operacyjnego po zmianie procesora. AMD nazywa tę funkcję „Automatic Processor Detection” i będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym rozruchu.

Jeśli chodzi o bazę danych zgodności aplikacji AMD – istnieje “biała lista” tytułów i gier, które nie działają prawidłowo z PPKG i optymalizatorem wydajności 3D V-cache firmy AMD. Sterownik Application Compatibility Database skutecznie działa poprzez zmniejszenie rozmiaru puli wątków. Firma dodaje, że już używa podobnej techniki dla swoich procesorów Threadripper i została ona opracowana wspólnie z Microsoftem jako metoda optymalizacji wydajności dla aplikacji o małej liczbie wątków.

Aktualnie działa w grach Deus Ex: Mankind Divided , Dying Light 2 , Far Cry 6 , Metro Exodus i Enhanced Edition, Total War: Three Kingdoms , Total War: Warhammer III i Wolfenstein: Youngblood.