Radeon RX 9000 ustala nowy poziom wydajności

Zacznijmy od Radeona RX 9070 XT, który wyposażono w 16 GB pamięci GDDR6, czyli 20 Gbps na 256-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 640 GB/s. Model ten oferuje nową architekturę RDNA 4, poza tym nie brakuje także pamięci Infinity Cache 3. generacji w ilości 64 MB czy wsparcia współczesnych standardów dla wejść wideo: HDMI 2.1b oraz DisplayPort 2.1a UHBR13.5. Radeon RX 9070 XT wspiera również najnowszą technikę FSR 4, a jego współczynnik TBP wynosi 304 W, z kolei cena MSRP to 599 dolarów, czyli około 2421 złotych, ale oczywiście do tego należy doliczyć spory podatek. Porównując to do GeForce RTX 5070 Ti, ma MSRP na poziomie 749 dolarów, co czyni ją dużo tańszą, ale niekoniecznie wydajniejszą — polecam sprawdzać nasze testy.

Następny w kolejce to Radeon RX 9070, który wydaje się kartą graficzną znacznie lepiej wyważoną. Ten model bazuje na rdzeniu NAVI 48 XT z 56 aktywnymi blokami CU, 3584 procesorami strumieniowymi, 56 rdzeniami RT 3. generacji oraz 112 rdzeniami AI 2. generacji. Taktowanie rdzenia Boost wynosi odpowiednio 2070 oraz 2520 MHz, w tym przypadku widać największy wpływ na współczynnik TBP, zmniejszony do 220 W. AMD Radeon RX 9070 również zapewnia 16 GB VRAM na 256-bitowej magistrali (20 Gbps) i o przepustowości 640 GB/s. Dodatkowo oferuje wsparcie dla technologii AMD FSR 4, magistralę PCIe 5.0 x16 oraz porty HDMI 2.1b / DisplayPort 2.1a UHBR13.5. Cena MSRP karty to 549 dolarów, a więc tyle samo, co dla GeForce RTX 5070, idąc dalej tym torem w Polsce, powinniśmy oczekiwać, że modele będą startować od około 2849 złotych.

Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej, zapraszam do filmiku z YouTube’a. Oczekuje się, że karty graficzne AMD Radeon RX serii 9000 będą dostępne u przodujących partnerów, takich jak Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX i Yeston, od 6 marca 2025 roku.