Coraz więcej problemów z procesorem Ryzen 7 9800X3D. Czy to wina AMD?

W zeszłym miesiącu jeden z użytkowników procesora Ryzen 9800X3D został zaskoczony jego uszkodzeniami podczas używania na płycie głównej ASRock X870E, a teraz historia się powtarza. Ale tym razem układ był używany na płycie MSI X870E Tomahawk Wi-Fi. Co się dzieje?

Dlaczego AMD Ryzen 7 9800X3D ma problemy?

Użytkownik Reddita o nicku “Realistic_Age_718” napisał, że Ryzen 9800X3D zepsuł się po tym, gdy włączył AMD EXPO, czyli funkcję, która pomaga użytkownikom zwiększyć prędkość zegara pamięci przy krótszych czasach. Po tym jego system odmówił uruchomienia i pokazał kod błędu “00”. Nawet po przywróceniu BIOS-u do wersji „E6E59AMSI.A10” problem nadal występował i okazało się, że procesor AMD uległ uszkodzeniu gdzieś w środku – fizycznie.

Na dowód pokazał zdjęcia – można zobaczyć niewielkie wybrzuszenie, które wskazuje na trwałe uszkodzenie procesora, dlatego system nie uruchamia się. Nie może to zresztą dziwić. Ale co zaskakujące, płyta główna nie doznała prawie żadnego dosłownego uszkodzenia, a wszystkie piny są jak nowe. Dlatego nie jest to problem związany z napięciem czy dostarczeniem energii.

fot.: reddit fot.: reddit

Czytaj też: Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D

Niektóre raporty wskazują, że problem z wypalaniem Ryzen 9800X3D jest powszechny na płytach głównych ASRock X870/X870E, ale są też twierdzenia, że częściej można zaobserwować go w modelach MSI X870/X870E. Prawdopodobnie jest związany z BIOS-em. W niektórych przypadkach uszkodzenie było spowodowane błędem użytkownika.

Choć ASRock wypuścił kilka tygodni temu najnowszą wersję BIOS-u 3.20 Beta, mającą na celu rozwiązanie tego problemu, wygląda na to, że MSI powinno także pomyśleć nad pewnymi zmianami. Dla posiadaczy Ryzenów pociechą jest to, że układy obejmuje gwarancja.