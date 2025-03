AMD Ryzen 9 9950X3D nie polubił się z płytami ASRock. Pada po dziewięciu dniach

Niedawno ASRock podzielił się z użytkownikami raportem ze swojego dochodzenia, stwierdzając, że jego płyty główne najwyraźniej nie spowodowały żadnych uszkodzeń procesorów, ale mogły je spowodować zanieczyszczenia. I faktycznie – w jednym przypadku tak się okazało. Ale niektóre egzemplarze Ryzen 7 9800X3D miały również uszkodzenia fizyczne.

Ryzen 9 9950X3D – unikać przy płytach ASRock?

Przypadki uszkodzeń dotyczyły głównie modeli Ryzen 7 9800X3D, a najwięcej odnotowano wśród posiadaczy płyt głównych ASRock. Choć producent w celu uniknięcia problemów wydał aktualizację BIOS-u, cały czas pojawiają się kolejne doniesienia, a co istotne – dotyczą również flagowego modelu Ryzen 9 9950X3D.

Użytkownik Reddita u/iksdeasdf napisał, że jego Ryzen 9 9950X3D “umarł” w ciągu 9 dni od użycia na płycie głównej ASRock Pro RX X870. Zgodnie z jego twierdzeniami, uruchomił najnowszy BIOS 3.20 i użył zestawu Kingston FURY 64 GB RAM o częstotliwości 6000 MT. Problem pojawił się niespodziewanie. Użytkownik stwierdził, że jego komputer nagle się zawiesił i nie chciał już uruchomić. Co ciekawe, procesor nie wykazywał żadnych oznak uszkodzeń, ale prawdopodobnie to on padł – a nie płyta główna – ponieważ użytkownik próbował włączyć system, instalując procesor na innej płycie głównej od innego dostawcy, ale to również nie zadziałało.

fot.: Reddit

Zgodnie z jego twierdzeniami nie było eksplozji, śladów poparzeń ani oznak uszkodzenia gniazda. Temperatura również była w porządku. Wydaje się więc, że coś jest nie tak z procesorami 9000X3D – a przynajmniej w zgłoszonych przypadkach. AMD póki co milczy na ten temat, a ASRock twierdzi, że to nie jego wina. Nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli masz płytę główną ASRock i chcesz zamontować na niej flagowy Ryzen 9, rozsądnie będzie jeszcze trochę odczekać.