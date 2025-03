Apple udostępnia w Polsce płatności zbliżeniowe Tap to Pay – iPhone staje się terminalem

Tap to Pay trafia dziś do wielu krajów europejskich

Dzisiejsza polska premiera Tap to Pay jest oczywiście częścią szerszego wdrożenia. Nowa funkcja poza Polską dostępna od dziś jest także w Bułgarii, Finlandii, Liechtensteinie, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, Szwajcarii i na Węgrzech. Dzięki niej można będzie używać iPhone’ów także do przyjmowania płatności zbliżeniowych. Do działania Tap to Pay wymagany jest iPhone XS lub nowszy, z systemem iOS zaktualizowanym do najnowszej wersji oraz aplikacja partnerska operatora płatności.

By móc zaoferować Tap to Pay w nowych krajach firma Apple nawiązała współpracę z głównymi serwisami płatniczymi i deweloperami aplikacji z całej branży płatności i handlu. Serwisy płatnicze i deweloperzy mogą zintegrować funkcję Tap to Pay na iPhonie ze swoimi aplikacjami iOS, pozwalając sprzedawcom na łatwe korzystanie z tego bezpiecznego i wygodnego rozwiązania. Lista operatorów płatności, których usługi będą zgodne z Tap to Pay, wygląda następująco:

Polska: Adyen, eService i PKO Bank Polski, Mollie, Stripe, SumUp, Viva i Worldline; już wkrótce Planet Pay, Revolut i PeP (część Grupy Nexi)

Bułgaria: Adyen, myPOS, Revolut i Viva; już wkrótce SumUp

Finlandia: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp i Viva; już wkrótce Surfboard Payments

Węgry: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva i Worldline

Liechtenstein: Adyen

Portugalia: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp i Viva

Słowacja: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’ňa, Revolut i Worldline; już wkrótce SumUp

Słowenia: Adyen, Revolut i Worldline; już wkrótce SumUp i Hobex

Szwajcaria: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp i Worldline; już wkrótce Hobex

Czytaj też: Zaskakująca funkcja Google Gemini 2.0 Flash. Dajcie to ludziom, a zawsze na coś wpadną

Procedura użycia Tap to Pay z punktu widzenia płacącego nie różni się od płatności przy pomocy zwykłego terminala. Wystarczy, że przy kasie klient przyłoży kartę, smartfon lub zegarek z Apple Pay, smartfon lub zegarek z Google Pay czy też urządzenie z dostępem do innego portfela cyfrowego do iPhone’a sprzedawcy, a płatność zostanie bezpiecznie zrealizowana przy użyciu technologii NFC.

Nie potrzeba dodatkowego sprzętu, dzięki czemu sprzedawcy mogą przyjmować płatności wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność. Dane płatnicze klientów są chronione ten sam sposób, co płatności Apple Pay. Wszystkie transakcje dokonywane za pomocą funkcji Tap to Pay są szyfrowane i przetwarzane z wykorzystaniem mikroukładu Secure Element. Apple nie dysponuje informacjami o tym, co jest kupowane ani przez kogo.

Funkcja Tap to Pay na iPhonie jest zgodna ze zbliżeniowymi kartami kredytowymi i debetowymi głównych sieci płatniczych, w tym American Express, Discover, Mastercard i Visa.

O ile premiera Tap to Pay jest istotnym krokiem naprzód dla sprzedawców, to warto zaznaczyć, że samo przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pomocą smartfonu nie jest niczym nowym – w polskich punktach, zwłaszcza tych mniejszych bardzo często można znaleźć sprzedawców, którzy posługują się rozwiązaniami dla systemu Android. Tap to Pay nie jest w Polsce innowacją, tylko raczej zamknięciem istniejącej od dawna luki.