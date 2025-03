Asus połączy siły z Microsoftem, by stworzyć nową przenośną konsolę

Microsoft współpracuje z Asusem, aby stworzyć swoją pierwszą w historii konsolę przenośną spod znaku Xbox

Zaczynając od początku, branżowy informator Jez Corden wspomniał na początku tego tygodnia na stronie Windows Central o konsoli marki Xbox, która pojawi się jeszcze w tym roku. Z artykułu wiemy, że Microsoft nie produkowałby jej we własnym zakresie i zamiast tego zawarłby umowę z jednym z dużych partnerów na rynku sprzętów PC. Teraz Tom Warren z The Verge dostarczył więcej informacji na temat tajemniczego urządzenia i dowiedział się, że wspomnianą firmą jest Asus.

Projekt Kennan to najwyraźniej część planu Microsoftu, aby wypełnić lukę między konsolami Xbox a komputerami PC, co staje się coraz bardziej widoczne dzięki ich strategii marketingowej. Jak już wcześniej wspomniałem, partnerem przy produkcji tej przenośnej konsoli będzie Asus. Jest to dość interesujące, biorąc pod uwagę, że ta firma jest jednym z najbardziej znanych graczy w segmencie urządzeń przenośnych, między innymi dzięki swojej linii ROG Ally. Z innej strony Lenovo jest również ważnym graczem w tym segmencie i nie wahało się połączyć sił z firmą Valve, aby wprowadzić na rynek pierwszą zewnętrzną konsolę przenośną z systemem operacyjnym SteamOS, choć w tym wypadku warunki dla nowej konsoli przenośnej są trochę inne.

Można się domyślać, że Microsoft prawdopodobnie ma na celu coś podobnego do Lenovo i Valve, zamierzając połączyć platformy Xbox i Windows. W ten sposób chce poprawić wrażenia zarówno dla deweloperów, jak i graczy, umożliwiając lepszą kompatybilność gier między platformami handheld, PC i konsol. Z wcześniejszych plotek wiemy, że handheld będzie wyposażony w interfejs podobny do Xbox, ale będzie obsługiwany przez system Windows. Ciekawe więc, czy Sony również nas w tym roku zaskoczy podobnym krokiem?