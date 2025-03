Test płyty głównej Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI

Co otrzymujemy wraz z Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI?

Asus do płyty dodaje dwa kable SATA, antenę Wi-Fi, śrubki i gumowe podkładki M.2. Akcesoriów nie ma za dużo, ale są one wystarczające. Szkoda jednak, że nie ma czterech kabli SATA. Sama antena jest na kablu, więc możecie ją postawić w wygodnym dla Was miejscu. Do płyty mocuje się ją na wcisk, więc mamy łatwe w obsłudze rozwiązanie.

Wygląd Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI

Płyta jest czarna ze srebrnymi wstawkami – nie ma podświetlenia. Nie wygląda to jednak źle, wręcz przeciwnie. Jeśli nie lubicie za dużej ilości RGB to naszym zdaniem będziecie tutaj zadowoleni z wyglądu. Konstrukcja to też typowy ATX o wymiarach 305 x 244 mm.

Budowa Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI

Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI obsługuje procesory na LGA1851, czyli póki co tylko Intel Core Ultra 200S. Sekcja zasilania ma 12 (VCCCORE, 80A DrMOS) + 1 (VCCGT, 80A DrMOS) + 2 (VCCSA, 80A DrMOS) + 1 (VNNAON, 80A DrMOS) sekcje zasilania. Chłodzona jest przez dwa radiatory, ale nie ma tutaj ciepłowodu. W testach zobaczymy, jak taka konfiguracja radzi sobie z najmocniejszym procesorem. Zasilanie odbywa się z dwóch złączy 8-pin ProCool, więc przyda się zasilacz, który takie złącza oferuje.

Na płycie mamy trzy miejsca na dyski M.2, a każde z nich jest pod radiatorem. Górny nie jest jednak większy, do czego przyzwyczaiła nas już spora część płyt głównych. Radiatory mocowane są też na zwykłe śrubki, ale same dyski mają beznarzędziowy montaż. Górne złącze podciągnięte jest pod linie z procesora i obsługuje dyski 2280 PCIe 5.0 x4. Pozostałe dwa mają linie z chipsetu. Oba oferują wsparcie dla dysków PCIe 4.0 x4, ale jedno w formacie 2280/22110, a drugie 2242/2260/2280. Producent nie wspomina o żadnym dzieleniu linii, więc bez problemów powinniście móc wykorzystać każdy ze slotów. Są też cztery złącza na dyski SATA 6 Gb/s.

Miejsca na pamięci DDR5 mamy standardowo cztery. Producent mówi o prędkości 8666+ i o wsparciu dla kości CUDIMM, co też sprawdzimy w testach. Maksymalna pojemność to 256 GB. Oczywiście jest wsparcie dla profilów XMP oraz mamy Asus Enhanced Memory Profile III (AEMP III).

Czytaj też: Test płyty głównej Asus ROG Crosshair X870E Hero

Górne złącze PCIe x16 działa jako 5.0. Jest on wzmacniane i mamy ciekawe rozwiązanie dotyczące zwalniania blokady slotu (Q-Release). Otóż jest fizyczna dźwignia, po której naciśnięciu możemy wyjąć grafikę. Jest to więc zupełnie inne rozwiązanie niż przycisk czy po prostu pociągnięcie grafiki z odpowiedniej strony. Poza tym mamy jeszcze jedno złącz PCIe 4.0 x16, które wspiera tryb x4, i jedno PCIe 4.0 x1. Natomiast jeśli tutaj coś włożycie to złącze 4.0 x16 zacznie wspierać tylko tryb x2. Tutaj już oba złącza nie są wzmacniane.

Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI oferuje audio Realtek ALC897. Jest to podstawowa karta i szkoda, że nie ma jednak trochę lepszego rozwiązania. Odnośnie sieci to mamy połączenie przewodowe Realtek RTL8125D 2,5 Gb. Zgodnie z nazwą płyty mamy też Wi-Fi 7 MediaTek MT7925 ze wsparciem dla Bluetooth 5.4. Łączność z siecią jest więc na bardzo dobrym poziomie.

Konfiguracja złączy wewnętrznych prezentuje się następująco:

1x CPU fan,

1x CPU OPT,

1x AIO Pump,

4x Chassis fan,

1x USB-C 10 Gbps,

1x USB 5 Gbps,

1x USB 2.0,

3x ARGB,

1x chassis intrusion,

1x COM,

1x audio,

1x Thunderbolt,

złącza do przedniego panelu obudowy.

Ilość złączy pod wentylatory powinna być wystarczająca. Nie mamy jednak 4-pin PWM z boku płyty, a jedno ze złączy umieszczone zostało pod procesorem. Tutaj trochę lepiej mogło by być to rozplanowane. Mamy trzy złącza ARGB, ale żadnego RGB – takiego podświetlenia nie zsynchronizujecie już z płytą. Tutaj mamy też dwa ARGB na górze po prawej i jedno na dole. Konfiguracja USB jest ok, choć UBS-C mogło by być szybsze i w takiej płycie dwa USB 2.0 też były by miłym dodatkiem. Na samej płycie nie ma przycisków, ani wyświetlacza kodów POST. Mamy tylko diody informacyjne czy złącze do resetowania CMOS. Natomiast to również nie jest zaskoczeniem w przypadku tej konstrukcji.

Asus zintegrował tylną zaślepkę z płytą. Tutaj znajdziemy złącza:

1x USB-C 20 Gbps,

2x USB 10 Gbps,

3x USB 5 Gbps,

2x USB 2.0,

1x DisplayPort,

1x HDMI,

złącza na anteny WiFi,

1x ethernet 2,5 Gb,

5x audio,

1x Optical S/PDIF.

Konfiguracja złączy USB nie jest zła. Co prawda mogło by być jeszcze więcej złączy, ale jak na B860 nie jest właśnie źle. Mamy tylko dwa USB 2.0, a pozostałe są szybsze. Zdecydowany plus za 5 złączy audio, które w takiej ilości coraz rzadziej znajdziemy na płytach. Poza tym mamy też dwa złącza obrazu. Z tyłu znajdziemy też przycisk do flashowania BIOS.

Platforma testowa Procesor Intel Core Ultra 9 285K Chłodzenie Valkyrie Dragonfang 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8000 MHz CL38 Dysk Samsung 990 Evo Plus 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

BIOS Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI

Testy wykonaliśmy przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyliśmy tylko profil XMP (8000 MHz) pamięci, który zadziałał bez problemów.

BIOS ma dwa tryby EZ i Advanced. W tym pierwszym łatwo ustawicie XMP, podejrzycie informacje o sprzęcie czy wejdziecie w tryb QFan. W zaawansownym jest do wyboru znacznie więcej opcji, posegregowanych w logiczny sposób. Naszym zdaniem BIOS jest dosyć prosty do ogarnięcia i bez problemów każdy z Was powinien się tutaj odnaleźć. Pamiętajcie tylko, że jest to płyta oparta o chipset B860, który uniemożliwia podkręcanie procesora.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 990 Evo Plus 2 TB PCI 4.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystaliśmy wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystaliśmy z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystaliśmy benchmarki Steel Nomad oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziliśmy testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Sekcja pozostaje naprawdę chłodna pod obciążeniem. Płyta bez problemów więc radzi sobie z najmocniejszym procesorem i nie ma tutaj obaw o jej przegrzewanie się.

Kompatybilność z pamięciami



Sprawdziliśmy tutaj działanie pamięci CUDIMM Kingston 8800 MHz CL42 2x 24 GB. Pamięci pryz Gear 2 ruszyły w pełni stabilnie przy 8533 MHz. Powyżej tej wartości komputer nie chciał się uruchomić i szybsze kości wymagają Gear 4.

Czytaj też: Test płyty głównej Asus ROG Strix Z890-E Gaming WiFi

Test Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI – podsumowanie



Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI kosztuje ok. 1100 zł. Jest to z pewnością bardzo fajna konstrukcja pod procesory Intel Core Ultra 200S, o ile ktoś z Was zdecyduje się na jego zakup.

Płyta jest dobrze wyposażona, ma sporo złączy z tyłu oraz wewnętrznych. Możecie choćby zamontować trzy dyski M.2. Mamy mechanizmy łatwego zdjęcia blokady PCIe, co również jest plusem. Audio jest podstawowe i tutaj z pewnością jest miejsce do poprawy. Mamy za to Wi-Fi 7 i ethernet 2,5 Gb. Z tyłu jest też sporo USB czy pełna konfiguracja złączy audio. Płyta ma dobrą sekcję zasilania, która bez problemów poradzi sobie z najmocniejszym procesorem. Wyniki testów również są dobre i widać, że płyta nie ogranicza wydajności. Plus też za czarny design – jeśli nie zależy Wam na podświetleniu to powinniście być zadowoleni.

Płyta to jednak nadal konstrukcja oparta o chipset B860. Oznacza to, że nie podkręcicie procesora. Mamy za to możliwość włączenia profilu XMP i kompatybilność z kośćmi CUDIMM. Maksymalna częstotliwość przy Gear 2 to 8533 MHz, co jest minimalnie niższym wynikiem niż w przypadku konstrukcji Z890.

Jeśli więc zdecydujecie się na zakup procesora LGA1851, nie potrzebujecie płyty Z890 i wystarczy Wam to, co oferuje B860, to z pewnością warto wziąć pod uwagę zakup Asus TUF Gaming B860-Plus WIFI.