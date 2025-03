Gamingowy monitor Asus VY279HGR 27″ – 30% taniej w Amazon.pl

Asus VY279HGR – parę słów o specyfikacji

Wymiary matrycy: 27″

Proporcje obrazu: 16:9

Powierzchnia wyświetlacza: Anti-Glare

Typ podświetlenia: LED

Typ matrycy: IPS

Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178°

Rozdzielczość: 1920 × 1080

Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)

Jasność (Typ.): 250 nit

Współczynnik kontrastu (Typ.): 1500:1

Wyświetlane kolory: 16,7 mln

Czas reakcji: 1 ms MPRT

Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 120 Hz

Flicker-free: Tak

Monitor ma rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli – stosunkowo niską, ale zdecydowanie mniej wymagającą dla kart graficznych, niż QHD czy 4K. Monitor może zatem zainteresować wszystkich graczy, którzy dysponują GPU ze średniej półki, a jednocześnie chcieliby grać w najnowsze produkcje AAA w najbardziej efektowny sposób. Zastosowany panel wykonany został w technologii LCD IPS z podświetleniem OLED Flicker Free (świeci światłem ciągłym niezależnie od ustawionego poziomu jasności)

Monitor ma odświeżanie na poziomie 1 ms. W trybie gry maksymalne odświeżanie wynosi 120 Hz, a za dopasowanie odświeżania do możliwości karty graficznej odpowiada technologia VRR Active Sync, która zapobiega rozrywaniu obrazu przez brak synchronizacji GPU i monitora.

Zastosowana w Asusie VY279HGR technologia Eye Care ułatwia zabawę graczom, którzy mają zaburzenia postrzegania kolorów – po włączeniu odpowiedniej opcji kolory zostaną tak zmienione, by ułatwić ich prawidłowe rozpoznanie. Monitor może także przypominać o zalecanej przerwie i odpoczynku dla oczu.

Promocja w Amazon.pl

Asus VY279HGR dostępny jest w polskim sklepie Amazon za jedyne 408,55 złotych – sprawdzałem w porównywarce Ceneo i jest to najniższa cena, w jakiej kiedykolwiek był dostępny – w większości sklepów cena wynosi obecnie 629 zł. Zdecydowanie jest to zatem okazja, przecena bowiem wynosi aż 30% w stosunku do typowej ceny na półce.