Masz samochód elektryczny? Masz dodatkowy powód, żeby pojechać na zakupy do Auchan

Auchan uruchomił właśnie w Rumi ekologiczną wiatę parkingową typu carport. To nie tylko sposób ochrony auta przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wiata jest zasilana energią z modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 200 MWh rocznie i oferuje miejsca parkingowe dla łącznie 100 samochodów. Wyposażona jest też w ładowarki o mocy od 44 do 330 kWh. Ważny w tym kontekście wydaje się fakt, że rozwiązanie umożliwia jednoczesne ładowanie 6 samochodów elektrycznych (4 szybkie AC/DC i 2 wolne ładowania). Resztę miejsc mogą jednak śmiało wykorzystać posiadacze zwykłych samochodów. Klienci mają do dyspozycji trzy metody płatności za ładowanie: aplikację Elocity, kartę RFID lub terminal płatniczy.

Energia elektryczna wykorzystywana do ładowania pochodzi bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych. W przypadku niedoboru (np. w nocy lub przy złej pogodzie) może oczywiście pochodzić z tradycyjnej sieci. Część energii niewykorzystana na ładowanie aut zasila sklep oraz galerię, ale może też zostać oddana do wykorzystania na zewnątrz. Projekt został zrealizowany we współpracy z firmą Galposter, wysoko wyspecjalizowaną się w budowie tego typu konstrukcji.

Czytaj też: Twoja fotowoltaika może działać 30 lat. Chińczycy znaleźli sposób

Rumia to nie jedyne miejsce, które może się cieszyć fotowoltaiką w miejscu publicznym. Budowę dachu z panelami fotowoltaicznymi wraz z infrastrukturą parkingową zapowiedzieli już przedstawiciele lotniska w Gdańsku. Umowa ma zostać zrealizowana do połowy 2026 roku, a koszt inwestycji wyniesie około 23 mln zł. Planowana farma fotowoltaiczna ma wytwarzać rocznie prawie 2700 MWh energii. Ma to pokryć około 12% zapotrzebowania całego gdańskiego lotniska na energię elektryczną. Przyczyni się do redukcji śladu węglowego o około 13,5% (według statystyk z 2023 r.). Pod panelami fotowoltaicznymi powstanie nowy parking na ponad 900 miejsc. Na obecnym etapie nie ma informacji o planowanych ładowarkach dla samochodów elektrycznych na parkingu lotniska.