Biurko Ultradesk Highlander w promocji X-kom jest tak tanie, że żal nie kupić

Ultradesk Highlander za 469 zł (-230 zł)

Biurko Ultradesk Highlander zbudowane zostało na wytrzymałej, stalowej ramie, zapewniającej stabilność i wytrzymałość. Blat ma rozmiar 120 × 60 cm, a wysokość biurka można regulować elektrycznie w zakresie od 72 do 117 cm, co pozwala na dowolne konfigurowanie go zarówno do pracy w pozycji klasycznej, jak i stojącej.

Nad głównym blatem umieszczona została dodatkowa półka (można ją zamontować pośrodku lub na boku) na monitor, o szerokości 70 cm i głębokości 22,1 cm. Panel sterujący z wyświetlaczem i przyciskami regulacji wysokości umieszczony został wygodnie, po prawej stronie biurka – można zapamiętać dwa ustawienia i szybko je przywołać, bez konieczności każdorazowej regulacji. Silniki pracują płynnie i łagodnie, synchronicznie, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność podczas zmiany wysokości. Głośność napędu podczas pracy sięga maksymalnie 45 dB.

Biurko wyposażone zostało także w spinacz na kable, ułatwiający ogarnięcie chaosu, jaki zwykle się tworzy przy sprzęcie komputerowym, uchwyt na słuchawki oraz gadżet w postaci uchwytu na napoje.

Typ produktu: Klasyczne

Materiał nóg: Stal

Materiał: Stal

Szerokość blatu: 1,2 m

Głębokość blatu: 600 mm

Wysokość biurka: 720 mm – 1,17 m

Regulacja wysokości: Elektryczna

Szerokość półki: 700 mm

Głębokość półki: 221 mm

Dodatkowe informacje: system porządkowania kabli, wbudowany panel sterowania, uchwyt na napój, uchwyt na słuchawki, półka na monitor

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Kod producenta: UDESK-HG-WT

Oferta promocyjna sklepu X-kom dotyczy wyłącznie sprzętu w kolorze białym, obowiązuje do 9 marca 2025 roku, a znajdziecie ją tutaj.