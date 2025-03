Biznesowe laptopy MSI Prestige, czyli jak zapewnić sobie prestiż w biznesie i w życiu

Ultralekki MSI Prestige 13 AI Evo A1MG-038PL, czyli kiedy cenisz sobie mobilność

Laptopy MSI Prestige wyróżniają się smukłą, lekką konstrukcją, wysokiej jakości matrycami Full HD lub 4K, a także mocnymi podzespołami, które nie drenują baterii w ekspresowym tempie. Wszystko dzięki konkretnej optymalizacji pod kątem długiego czasu pracy na jednym ładowaniu, który jest kluczowy w prowadzeniu biznesu poza miejscem zamieszkania. W efekcie odpowiednio dobrany laptop z rodziny MSI Prestige doskonale sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w podróży, a jako że wybór odpowiedniego sprzętu jest kluczowy dla komfortu i efektywności pracy, postanowiliśmy pomóc wam w wyborze najlepszego modelu. Niezależnie od tego, czy zajmujecie się edycją wideo, pisaniem, grafiką 2D lub 3D, programowaniem czy analizą danych – wśród modeli MSI Prestige każdy znajdzie coś idealnego dla siebie.

Wielkość laptopa zwykle predefiniuje to, ile mocy udało się w nim zmieścić. Nie oznacza to jednak, że wszystkie mniejsze modele mają problemy z wydajnością czego świetnym przykładem jest model Prestige 13 AI Evo A1MG-038PL. Waży ledwie 990 gramów, dzięki czemu jest jednym z najlżejszych laptopów w swojej klasie, a mimo grubości ledwie 16,9 mm, jego wytrzymałość stoi na wysokim poziomie, dzięki zastosowaniu magnezowo-aluminiowej obudowy, która została wykonana w technologii Advanced Thixomolding. Jest to jednak jedynie przedsmak tego, co kryje się w tak pieczołowicie zaprojektowanym sprzęcie zgodnym z wojskowym standardem MIL-STD-810H/G.

Za wydajność odpowiada 14-rdzeniowy Intel Core Ultra 5 125H z dedykowanym układem do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją (NPU Intel AI Boost), który współpracuje z aż 32 GB pamięci LPDDR5-6400 i 1-terabajtowym dyskiem SSD na PCIe 4.0. Nie musicie się więc martwić o płynność pracy biurowej, nawet podczas bardziej wymagających zadań. Nie liczcie jednak na to, że Prestige 13 AI Evo A1MG-038PL pozwoli wam podjąć się projektów, które wymagają mocnej karty graficznej, bo za tę sferę wydajności odpowiada zintegrowany procesor graficzny Intel Arc, a więc sprzęt dedykowany głównie do obsługi zaawansowanych multimediów. Potwierdza to obecność 13,3-calowego ekranu OLED o rozdzielczości aż 2880×1800 (2,8K), który wyróżnia się 100% pokryciem palety DCI-P3 oraz certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 500.

Zasileniem takiego zestawu zajmuje się 75-Wh akumulator ładowany przez jeden z dwóch zintegrowanych portów Thunderbolt 4 (USB-C) z trybem DisplayPort i Power Delivery 3.0, a producent dorzuca do zestawu kompatybilną ładowarkę/zasilacz o mocy 65 watów. Poza tym możecie liczyć na port HDMI 2.1 (8K@60Hz), czytnik kart microSD, stare dobre USB-A 3.2 oraz uniwersalne złącze Audio, a więc 3,5-mm 4-polowy wtyk dla słuchawek i mikrofonu. Dla idealnej konfiguracji nie zabrakło też Wi-Fi 7 (Intel Killer BE1750) i Bluetooth 5.4, a więc nowego standardu łączności bezprzewodowej.

O przyjemność korzystania z MSI Prestige 13 AI Evo A1MG-038PL dba z kolei zestaw wysokiej jakości dwóch głośników o mocy 2 watów każdy, zestaw trzech mikrofonów z redukcją szumów z wykorzystaniem SI, obsługa Windows Hello (logowania za pomocą twarzy) z użyciem kamery Full HD z trybem podczerwieni, oprogramowanie Tobii Aware do m.in. wykrywania obcych spoglądających na ekran zza pleców oraz fizyczna zaślepka kamery. Bezpieczeństwo waszych danych gwarantuje z kolei technologia TPM 2.0, a więc najważniejszy wymóg dla nowych wersji systemu Windows. Te wszystkie cechy są jednak spójne dla wszystkich laptopów, które dziś dla was przygotowaliśmy, więc musicie wiedzieć, że różnice między nimi sprowadzają się głównie do wielkości ekranu oraz możliwości obliczeniowych.

Jeszcze wydajniejszy, a do tego większy MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-009PL

Przyznam, że osobiście mam problem z małymi laptopami. Dlatego też znacznie bardziej przemawia do mnie MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-009PL. To podobnie pieczołowicie wykonany laptop, który jest o połowę cięższy od wcześniej przedstawionego, a bierze się to zarówno z większego, bo 16-calowego ekranu OLED (2560 × 1600), jak i wydajniejszego sprzętu. W tym modelu MSI zintegrowało bowiem z 32 GB pamięci operacyjnej LPDDR5-6400 procesor Intel Core Ultra 7 155H, który oferuje nie tylko więcej rdzeni, bo już 16, ale też na dodatek wyższe zegary, a więc “surową” moc obliczeniową”. Firma dorzuciła też wolny slot M.2 PCIe 4.0, więc jeśli wbudowane 1 TB pamięci nie będzie dla was wystarczające, to niskim kosztem dorzucicie do tego kolejne nawet 4 TB.

Tak jak z większą mocą idzie większa odpowiedzialność, tak z większymi możliwościami idzie też wyższa waga oraz rozmiary, bo MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-009PL waży już 1,5 kg (ciągle niewiele, jak na 16-calowy model) i mierzy 358 × 254 × 16,8 mm, po złożeniu. Wyższa waga bierze się też z pojemniejszego, bo 99,9-Wh akumulatora, który kompensuje dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne oraz z obecności tradycyjnego portu Ethernet (1 Gb/s). Możecie też liczyć na obecność dwóch portów USB-C/Thunderbolt 4 z Power Delivery 3.1, co finalnie przekłada się na sprzęt, z którego zrobicie dobry użytek nie tylko w trasie, ale też przy biurku w trybie stacjonarnym, ciesząc się 16-calowym panelem OLED o wyjątkowej głębi kolorów.

MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-012PL, czyli kiedy SI to twoje drugie imię

Jeśli należycie do osób szczególnie wymagających, to idealnym wyborem będzie dla was Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-012PL, a więc perełka w rodzinie MSI Prestige. Mimo 1,5-kg wagi i ultrasmukłej konstrukcji o grubości 18,95 mm, ten laptop dzierży 99,9-Wh akumulator, przekładający się na czas pracy rzędu nawet 25 godzin, choć w przedstawionym trio jest ewidentnie najwydajniejszy. O ile zestaw funkcji, łączności i portów pozostaje ten sam, to MSI uznało, że idealnym wyborem dla takiego 16-calowego laptopa będzie ostry jak żyleta ekran OLED w rozdzielczości UHD+, a więc 3840 × 2400 pikseli. Praca na zewnątrz nie będzie dla niego problemem, dzięki 400-nitowej jasności, a jeśli zaczniecie na nim oglądać filmy lub grać, to nie tylko 100-procentowe pokrycie DCI-P3 da wam o sobie znać, bo trzy grosze do wyjątkowej jakości dorzuci też potęga HDR, jako że ten ekran doczekał się certyfikatu VESA DisplayHDR 600.

Najważniejsze w Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-012PL kryje się jednak wewnątrz i nie jest to szalenie szybki zestaw 32-GB pamięci RAM LPDDR5X-8533, a procesor Intel Core Ultra 9 288V, czyli najnowszej, piętnastej już generacji. Ten procesor klasy premium redefiniuje pojęcie mobilnej wydajności. Dzięki wykorzystaniu architektury Meteor Lake i dedykowanego układu NPU staje się idealnym wyborem dla profesjonalistów zajmujących się grafiką 3D, zaawansowaną edycją wideo, analizą danych czy sztuczną inteligencją.

Na tę chwilę Intel Core Ultra 9 288V to najbardziej zaawansowany procesor mobilny Intela, który wnosi kilka kluczowych ulepszeń w stosunku do wcześniejszych generacji. Przede wszystkim oferuje wydajniejszą architekturę heterogeniczną, łącząc rdzenie wydajnościowe (P), energooszczędne (E) oraz rdzenie NPU zoptymalizowane pod kątem obliczeń sztucznej inteligencji. Dzięki temu może lepiej zarządzać zasobami, przydzielając zadania odpowiednim jednostkom, co przekłada się na lepszą energooszczędność i wydajność wielowątkową. Dodatkowo jego układ graficzny Intel Arc jest znacznie potężniejszy niż poprzednie iGPU, bo oferuje nie tylko większą moc obliczeniową, ale też obsługę ray-tracingu oraz przyspieszone kodowanie wideo AV1. To sprawia, że Ultra 9 288V doskonale sprawdza się nie tylko w profesjonalnej pracy, ale także w mniej zaawansowanych graficznie grach, a nawet streamingu treści w wysokiej jakości.

Dlaczego MSI Prestige to biznesowy strzał w dziesiątkę?

Patrząc na powyższe modele, można powiedzieć, że laptopy z serii MSI Prestige to przemyślane połączenie wydajności, mobilności i elegancji, które jest stworzone z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodnego narzędzia do pracy i twórczości. Niezależnie od tego, czy szukasz ultralekkiego i mobilnego sprzętu, jak Prestige 13 AI Evo, większej powierzchni roboczej w Prestige 16 AI Evo, czy najwyższej możliwej wydajności w modelu Prestige 16 AI+ Evo, każdy z tych laptopów zapewni ci pewność i szybkość działania, a nawet długi czas pracy na jednym ładowaniu. Czego więc chcieć więcej, chcąc rozkręcić swój biznes?