Canon na poważnie wkracza do świata vlogów – dwa nowe aparaty, dwa obiektywy

Canon PowerShot V1

Rynek sprzętu dla vlogerów bowiem opanowany jest przez smartfony i aparaty-kamery Sony oraz Panasonica, a spośród mniejszych urządzeń przez rozwiązania DJI i GoPro – jedynie sporadycznie przewija się w zestawieniach najlepszych rozwiązań Canon PowerShot V10.

Canon PowerShot V1 ma to zmienić – jest to niewielki aparat, wyposażony w sporą matrycę 24 Mpix o rozmiarze 1,4″ i zaawansowane funkcje filmowe, wyposażony w zamontowany na stałe stabilizowany optycznie obiektyw o ekwiwalencie ogniskowych 16-50 mm f/2.8-4.5, zdolny do rejestracji materiałów 4K 60 fps z cropem 64%, w płaskim profili Canon Log 3

Kieszonkowa i lekka konstrukcja – 426 g z akumulatorem i kartą pamięci

Wbudowany obiektyw 8,2–25,6 mm (ekwiwalent 16-50 mm) f/2.8-4.5, 9 elementów w 8 grupach

Duża 1,4-calowa matryca

Rejestrowanie wideo w 4K 60p (z cropem)

Full HD 120p

Dual Pixel CMOS AF II

Optyczna stabilizacja obrazu do 5 stopni

Cyfrowa stabilizacja obrazu wideo

Canon Log 3

Aparat ma wbudowany stereofoniczny mikrofon z redukcją szumów oraz możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego i słuchawek do monitorowania zapisu dźwięku. Urządzenie pozwala na zdalne sterowanie przez Bluetooth

Pełną informację o aparacie PowerShot V1 możecie znaleźć tutaj.

Canon EOS R50 V

Jeśli nazwa wydaje się wam znajoma, to nie bez powodu. Canon EOS R50 V jest bowiem w zasadzie dobrze znanym aparatem Canon EOS R50, wciśniętym w wyraźnie mniejszą obudowę i z przyciętym do celów produkcji video zakresem funkcji.

Mamy zatem:

Bagnet RF

Matryca APS-C 24 MP

4K 60p z cropem 64%

4K 30p, z nadpróbkowaniem 6K

Full HD 120p

Canon Log 3

Dual Pixel CMOS Auto Focus

A jeśli ktoś jest ciekawy dalszych szczegółów, może w zasadzie zajrzeć do mojej recenzji EOS-a R50 albo na stronę producenta – większość parametrów będzie identyczna, choć są i różnice.

Canon EOS R50 V jest mniejszy, pozbawiony został wizjera (który w zastosowaniach video jest zwykle zbędny) – kadrować można na obrotowym wyświetlaczu 3″ z 1,04 mln punktów aktywnych – ma natomiast możliwość czterokanałowej rejestracji dźwięku (mikrofon jest stereofoniczny, dodatkowe kanały przydają się do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, np. podczas wywiadów).

Dla wygody vlogerów przycisk rejestracji przeniesiony został na przednią ściankę aparatu, pojawił się też przycisk Live, aktywujący streaming na żywo za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Canon RF-S 14-30 mm f/4-6.3 IS STM PZ

Wraz z Canonem EOS R50 V debiutuje także nowy obiektyw, bez którego byłaby to kamera o wątpliwej przydatności. Canon ma bowiem wyjątkowo skromne portfolio małych obiektywów RF-S, z których żaden specjalnie nie nadaje się do vlogowania ze względu na zakres ogniskowych, a pełnoklatkowe przypięte do tak małego korpusu wyglądają, łagodnie mówiąc, kuriozalnie.

Konstrukcja obiektywu: 10 elementów w 9 grupach (2 soczewki asferyczne PMo, 1 soczewka UD)

Kąt widzenia (APS-C): 88°30′-48°50′

Liczba listków przysłony: 7

Maksymalna wartość przysłony: f/22-36

Stabilizacja: 7,5 EV w centrum kadru, 5,5 EV na peryferiach

Autofocus: STM

Minimalna odległość ostrzenia: 15 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,38

Średnica filtra: 58 mm

Wymiary (średnica × długość): 69,6 × 62 mm

Waga: 181 g

Nowy obiektyw to zwarta i kompaktowa konstrukcja, wyposażona w mechanizm Power Zoom o 15-stopniowej precyzji i 2 prędkościach pracy. Zmiana ogniskowej nie powoduje zmian gabarytów i wyważenia kamery na gimbalu, można ją przeprowadzać pierścieniem na obiektywie, dźwignią na korpusie kamery, lub zdalnie z poziomu smartfonu lub z pilota BT. Cichy AF z napędem STM pozwala na bezproblemową rejestrację dźwięku za pomocą wbudowanych w kamerę mikrofonów. Obiektyw wyposażony został tylko w jeden pierścień regulacyjny, łączący ustawienia ostrości i obsługę obiektywu.

Nowy power zoom z pewnością jest krokiem we właściwym kierunku. Czy będzie przełomem? Nie sądzę. Obiektyw oferuje co prawda ogniskową krótszą, niż którykolwiek z kitów Canona, ale tradycyjnie jest bardo ciemny (powodzenia przy nagraniach w domu bez specjalnego światła), a przy cropie 64% w 4K60 będzie wciąż za wąsko, by wygodnie używać aparatu do vlogowania „z ręki” lub biurka, szczególnie gdy do tego dojdzie jeszcze dodatkowa elektroniczna stabilizacja obrazu. Tu przydałby się obiektyw power zoom o zakresie 10-20 mm, ale by taki mieć… trzeba wybrać Sony.

Canon RF 20 mm f/1.4 L VCM

Choć głównymi tematami premiery są dziś urządzenia do vlogowania, niejako na uboczu zadebiutował także profesjonalny pełnoklatkowy obiektyw szerokokątny należący do znanej serii L.

Konstrukcja obiektywu: 15 elementów w 11 grupach (2 soczewki asferyczne GMo, 1 soczewka Super UD, 2 soczewki UD, 1 soczewka BR)

Kąt widzenia (FF): 84°

Liczba listków przysłony: 11 (kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: 8 EV w centrum kadru, 5 EV na peryferiach

Autofocus: VCM

Minimalna odległość ostrzenia: 20 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,19

Średnica filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 76,5 × 99,3 mm

Waga: 519 g

Obiektyw jest stosunkowo mały, choć waży nieco ponad 500 g. Wyposażony został w niezwykle szybki autofocus napędzany silnikiem VCM (Voice Coil Motor), ma 11-listkową przysłonę kołową i działający w trybie video pierścień przysłony, który może działać także podczas fotografowania przy współpracy z najnowszymi korpusami. Nowoczesne powłoki ASC, SWC i Super Spectra gwarantują dobrą pracę pod światło, a przednia soczewka zabezpieczona została także przed zanieczyszczeniami dodatkową warstwą fluorową.

Sugerowane ceny detaliczne ustalone zostały następująco:

PowerShot V1 4379,99 zł PowerShot V1 Premium Vlogger Kit 4549,99 zł EOS R50V 3329,99 zł EOS R50V + RF-S 14-30 mm f/4-6.3 IS STM PZ 4379,99 zł EOS R50V+ RF-S 14-30 mm f/4-6.3 IS STM PZ Content Creator 4599,99 zł RF-S 14-30 f/4-6.3 IS STM PZ 1749,99 zł RF 20 mm f/1.4 VCM 8759,99 zł

W skład zestawu Premium Vlogger Kit wchodzi aparat PowerShot V1, osłona przeciwwietrzna, karta pamięci 128 GB V60 oraz statyw HG100TRB.

W skład zestawu Content Creator wchodzi aparat EOS R50V, obiektyw RF-S 14-30 mm f/4-6.3 IS STM PZ, karta pamięci 128 GB V60, statyw HG100TRB i mikrofon stereofoniczny DM-E100.

Wszystkie zaprezentowane dzisiaj urządzenia dostępne będą w handlu od połowy kwietnia.