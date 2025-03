Ceny RTX 5090 w końcu spadają. Oto co się dzieje na rynku kart graficznych

Uczestnicy tegorocznej konferencji GTC mieli okazję zdobyć jeden z 1000 egzemplarzy RTX 5090 w cenie MSRP

Użytkownik PrinceDiplo na r/nvidia (Reddit), zebrał dane dotyczące kart RTX 5090 Founders Edition sprzedanych na eBayu w przejrzysty wykres, dając nam wgląd w aktualne trendy rynkowe. Warto zaznaczyć, że te dane obejmują oferty zarówno używanych, jak i nowych GPU. Według wykresu po popremierowej zmienności, ceny rynkowe nieco się ustabilizowały w ciągu ostatniego miesiąca, z powolną, ale stałą tendencją spadkową.

Ta tendencja spadkowa cen jest widoczna od premiery, przy średnich cenach sprzedaży zakończonych ofert na eBayu spadających z 6000 do 4000 dolarów. Tydzień po premierze ceny RTX 5090 wahały się do nawet 10 000 dolarów, rywalizując z cenami wymienionymi dla profesjonalnej karty Nvidia RTX PRO 6000. Od 30 stycznia do 21 marca, odchylenie standardowe cen wynosiło 1121,98 dolarów, co oznaczało dużą zmienność. W samym marcu odchylenie standardowe spadło do 145,60 dolarów, co wskazuje na stabilizację cen, a to wskazuje, że ceny stały się bardziej spójne wśród różnych sprzedawców.

Aktualnie na zagranicznych portalach można znaleźć ceny flagowego modelu oscylujące w okolicach 4000 dolarów z niewielką nadwyżką. Na stronie Camelcamelcamel, która śledzi ceny produktów sprzedawanych na Amazonie, po początkowych skokach, które sięgały do 9000 dolarów, ceny ustabilizowały się teraz na poziomie 5000 dolarów. Chociaż nie jest to powód do świętowania, jest to mile widziana poprawa i może wskazywać na niższe ceny w przyszłości. Zaglądając do polskich sklepów, na stronie x-kom ceny, w zależności od wersji, zaczynają się od 14 do 18 tysięcy złotych. Na morele ceny są podobne, choć dostępność jest mniejsza. Z kolei na Olx ceny w momencie pisania tego artykułu rozpoczynają się od 11 500, a kończą na 16 000 złotych. Natomiast na Allegro widać ceny podobne do sklepowych, ale jest większa liczba sztuk niż na Olx. Wcześniej zaglądałem na te strony około tygodnia temu i ceny były podobne, ale był mniejszy wybór modeli RTX 5090, poza tym dostępność była mniejsza. Oznacza to, że do naszych sklepów niedługo również powinny dotrzeć obniżki cen.