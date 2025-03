ChatGPT dostał gorączki Ghibli. OpenAI ogranicza generowanie obrazów

Dzień przed ogłoszeniem ograniczeń dla płatnych użytkowników, OpenAI pozbawiło darmowych użytkowników ChatGPT możliwości generowania obrazów przy użyciu nowego modelu. Altman zapowiedział jednak, że bezpłatni użytkownicy wkrótce będą mogli tworzyć do trzech obrazów dziennie. Nie ujawniono w tym względzie żadnych konkretnych terminów. Mimo wprowadzenia ograniczeń, sieć zareagowała w swoim stylu (kolokwialnie ujmując, ludzie mają to w nosie), a nieustający zalew kolejnych obrazów w stylu Ghibli, sugeruje, że restrykcje OpenAI mogą nie powstrzymać entuzjazmu użytkowników. Przy okazji viralowy trend wywołał również dyskusję na temat legalności, praw autorskich i dozwolonego użytku różnych form sztuki generowanej przez AI.

Celem przypomnienia, niedawna aktualizacja GPT-4o wprowadziła znaczące ulepszenia, w tym dokładniejsze renderowanie tekstu i zdolność do interpretowania bardziej szczegółowych i złożonych poleceń. Model został wytrenowany na rozległej różnorodności stylów obrazów, co pozwala mu generować obrazy i filmy przypominające różne style animacji, począwszy od “South Park”, na klasycznej animacji poklatkowej skończywszy. Szczególną popularność zyskała zdolność do emulowania stylu Studio Ghibli, znanego z filmów takich jak “Spirited Away” czy “Ruchomy zamek Hauru”. Użytkownicy zaczęli tworzyć przeróbki popularnych memów, scen z filmów i wydarzeń politycznych w charakterystycznym stylu Ghibli. Użytkownicy odkryli, że funkcja generowania obrazów za pomocą GPT-4o jest dostępna nawet w darmowej wersji ChatGPT, co przyczyniło się do dalszej popularyzacji trendu.

Czytaj też: ChatGPT z natywnym generowaniem obrazów w modelu GPT-4o. Jedna rzecz mocno rzuca się w oczy

W tym kontekście warto przypomnieć wypowiedzi Hayao Miyazakiego, współzałożyciela Studio Ghibli, z 2016 roku, w której określił on sztukę generowaną przez AI jako obrazę życia samego w sobie. Miyazaki jest znany ze swojej ręcznie rysowanej animacji i metody “frame-by-frame”, co dodatkowo podkreśla jego krytyczne podejście do AI. Jego komentarz dodaje kontekstu do obaw dotyczących wpływu AI na tradycyjne formy sztuki i wartość ludzkiej kreatywności.