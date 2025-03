Tego nikt się nie spodziewał. Oddasz energetyczne bezpieczeństwo w ręce Chińczyka?

Battery-Box HVE, czyli jak chińska firma BYD chce zasilać nasze domy

Chiński gigant technologiczny BYD wprowadził na rynek swój najnowszy system magazynowania energii dla gospodarstw domowych o nazwie Battery-Box HVE. Jest to pierwsze w pełni zintegrowane rozwiązanie firmy, łączące akumulator oraz inwerter, które zostało zaprojektowane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wydajne, skalowalne i niezawodne źródła energii dla użytkowników domowych. Tak przynajmniej twierdzi firma, oferując system Battery-Box HVE w formie modułowej, co gwarantuje użytkownikom możliwość dowolnego dobierania dwóch modułów o pojemności 4,29 kWh oraz 6,45 kWh. Moduły te można łączyć w jednej wieży, co pozwala właścicielom domów dostosować pojemność systemu do swoich potrzeb energetycznych.

Najmniejsza dostępna konfiguracja zaczyna się od 6,4 kWh, ale posuwając magazyn do granic możliwości, można skonfigurować pojedynczą wieżę o maksymalnej pojemności rzędu 23,6 kWh, a to dzięki zastosowaniu czterech modułów bateryjnych. Idąc dalej, dla użytkowników o większym zapotrzebowaniu na energię lub korzystających z systemów off-grid istnieje też możliwość połączenia trzech wież równolegle, co pozwala na uzyskanie imponującej całkowitej pojemności 70,92 kWh. Dobry tydzień na tym przeżyjecie, co nie?

BYD chwali się, że jego magazyny wyróżniają się kompaktową konstrukcją, co sprawia, że system jest idealnym rozwiązaniem do instalacji w domach. Rzeczywiście nie są to gigantyczne akumulatory, bo mniejszy moduł waży 42,1 kg i mierzy 345 × 660 × 140 mm, a większy podbija wagę i wymiary do odpowiednio 61,1 kg oraz 499 × 660 × 140 mm. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo zamontować system w garażach, pomieszczeniach gospodarczych lub innych ograniczonych przestrzeniach, ale oczywiście na samym akumulatorze konfiguracja się nie kończy. Dlatego też do obsługi modułów bateryjnych BYD oferuje dwa warianty inwerterów hybrydowych spełniających normy IP66:

Inwerter jednofazowy – Power-Box SH Moc wyjściowa od 3 kW do 6 kW Wysoka sprawność sięgająca 97,7% Możliwość uzyskania szczytowej mocy do 200%, z maksymalnym prądem ładowania i rozładowania wynoszącym 35 A

Inwerter trójfazowy – Power-Box TH Przeznaczony dla większych gospodarstw domowych lub bardziej wymagających układów energetycznych Zakres mocy wyjściowej od 5 kW do 15 kW Maksymalna sprawność na poziomie 98,2% Zaawansowana funkcja zasilania awaryjnego, umożliwiająca dostarczenie 150% szczytowej mocy w sytuacjach kryzysowych, z czasem przełączania poniżej 10 milisekund



Jednym z kluczowych atutów zintegrowanego systemu BYD jest jego imponująca, bo aż 15-letnia gwarancja, ale aktualnie w sklepach go nie dostaniecie. Chińczycy ogłosili, że system Battery-Box HVE będzie dostępny na rynku europejskim od końca czerwca 2025 roku, a na tym ich przygoda w podbijanie rynku energetycznego się nie skończy, bo jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku firma ma wprowadzić kolejny produkt energetyczny “specjalnie dostosowany do potrzeb europejskich konsumentów”.