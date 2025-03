Opracowywali to przez ponad 14 lat. Teraz Chiny rozczytają oceany, jak otwartą księgę

Jak sztuczna inteligencja i podczerwień pomagają Chinom kontrolować oceany?

Chiny właśnie osiągnęły przełomowy sukces w dziedzinie monitoringu morskiego, przeprowadzając udane testy swojego krajowo opracowanego systemu nadzoru. Ten zupełnie nowy chiński system ponoć wykazuje wyjątkowe zdolności w wykrywaniu i identyfikacji bezzałogowych jednostek pływających. Mowa o możliwościach rozwiniętych do tego stopnia, że ten właśnie system ma otwierać zupełnie nowy rozdział w technologii monitoringu oceanicznego, a powstał dzięki naukowcom z Uniwersytetu Inżynierii w Harbinie (HEU).

Specjaliści w toku ponad 14 lat koncentrowali się m.in. na eliminacji martwych punktów w polu widzenia, redukcji rozmycia obrazu w ekstremalnych warunkach oraz zwiększenie precyzji identyfikacji. Efektem tych prac jest system, który zapewnia okazały zasięg, wysoką precyzję nawet w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych, a do tego całodobowy monitoring i identyfikację celów morskich w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów radarowych ten system panoramicznej wizji ma wykorzystywać zaawansowane algorytmy do analizy zarówno światła widzialnego, jak i obrazowania w podczerwieni, a to z kolei ma pozwalać na precyzyjne wykrywanie celów.

W praktyce to chińskie dzieło funkcjonuje jak zaawansowana matryca kamer wspomagana sztuczną inteligencją i technologiami przetwarzania obrazu, co umożliwia jego pracę nawet w warunkach niskiej widoczności. Z kolei sama integracja danych z dwóch trybów (światło widzialne + podczerwień) gwarantuje dokładniejszą detekcję celów w skomplikowanych środowiskach oraz poprawioną jakość obrazu panoramicznego w warunkach słabego oświetlenia. Co więc takie osiągniecie “da” Chinom? Wbrew pozorom, całkiem dużo, bo dzięki takiemu systemowi państwo będzie mogło śledzić ruchy wrogich okrętów nawodnych, monitorować sporne strefy morskie i oceaniczne, a do tego wspierać operacje wojskowe za sprawą poprawionej świadomości sytuacyjnej.

Oczywiście system ten nie ogranicza się wyłącznie do monitoringu wojskowego, bo jego wszechstronność sprawia, że może być używany w zautomatyzowanej żegludze czy środowiskowym monitoringu. Zwłaszcza po tym, jak podczas testów w nieujawnionych lokalizacjach, system miał skutecznie wykryć i ostrzec z wyprzedzeniem przed serią potencjalnych kolizji statków spowodowanych martwymi punktami widzenia. Został również zainstalowany na pierwszym chińskim inteligentnym statku badawczym „Dolphin 1”, a do tego zalicza się do sprzętu opracowanego wyłącznie na terenie Chin i na dodatek korzystającego głównie z podzespołów produkowanych lokalnie. Teraz więc system ten może zrewolucjonizować sposób, w jaki Chiny prowadzą swoje operacje morskie.