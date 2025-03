DirectX zostanie wzbogacony o cieniowanie neuronowe. Idzie lepsze

Podgląd DirectX zostanie zaprezentowany na GDC 2025. Cieniowanie neuronowe będzie wykorzystywać kooperacyjne wektory i rdzenie Tensor firmy Nvidia, aby przyspieszyć renderowanie grafiki w grach obsługujących tę technologię. Będzie lepiej umożliwiać ogólne wykorzystanie – za pośrednictwem HLSL, czyli języka cieniowania wysokiego poziomu – tradycyjnych technik renderowania wraz z ulepszeniami SI.

Cieniowanie neuronowe – nowy poziom DirectX

Chociaż procesory graficzne Nvidii mają już od ponad siedmiu lat rdzenie Tensor (głównie przeznaczone do obliczeń SI), były one do tej pory używane tylko do takich rzeczy, jak skalowanie (DLSS Nvidii), rekonstrukcja promieni (DLSS 3.5) i odszumianie oraz generowanie klatek (w przypadku DLSS 4). Zestaw funkcji renderowania neuronowego jest skupiony na ulepszaniu procesu cieniowania w grafice. Jego głównym celem jest poprawa wyglądu materiałów, oświetlenia, cieni i tekstur poprzez integrację sztucznej inteligencji z etapem cieniowania potoku graficznego. Dodanie kooperatywnych wektorów (pozwalają małym sieciom neuronowym działać na różnych etapach cieniowania, jak w cieniowaniu pikseli bez monopolizowania GPU) jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym cieniowanie neuronowe.

Wektory kooperacyjne opierają się na mnożeniu macierz-wektor, więc do działania potrzebują specjalistycznego sprzętu. Takim właśnie są rdzenie Tensor firmy Nvidia. Mogą również działać na sprzęcie XMX firmy Intel – firma stwierdziła, że obsługa wektorów kooperacyjnych będzie zapewniona na dedykowanych procesorach graficznych Arc A i B, a także na wbudowanych procesorach graficznych Arc, które można znaleźć w procesorach Core Ultra (seria 2). A ogólnie – na każdym procesorze graficznym firmy Intel, który obejmuje obsługę XMX.

Ale wektory kooperacyjne mogą również działać na akceleratorach AI RDNA 4 od AMD, chociaż raczej nie na RDNA 3 (tej architekturze brakuje przepustowości obliczeniowej SI w porównaniu z konkurencją). Może się to zmienić, gdyż Microsoft współpracuje zarówno z Intelem, jak i Nvidią, a także z AMD oraz Qualcomm, aby zapewnić obsługę wektorów kooperacyjnych przez różnych dostawców.

Shawn Hargreaves, kierownik ds. rozwoju Direct3D w MS, powiedział, że “Microsoft dodaje obsługę wektorów kooperacyjnych do DirectX i HLSL, zaczynając od wersji zapoznawczej w kwietniu. To posunie naprzód przyszłość programowania grafiki, umożliwiając renderowanie neuronowe w branży gier. Odblokowanie rdzeni Tensor na procesorach graficznych Nvidia RTX pozwoli deweloperom w pełni wykorzystać RTX Neural Shaders, aby uzyskać bogatsze, bardziej wciągające wrażenia w systemie Windows”.

Dlatego Nvidia nie będzie monopolistą oferującym tę funkcję. Tak czy owak – musimy jeszcze trochę poczekać, aby dowiedzieć się, jak cieniowanie neuronowe działa w praktyce.