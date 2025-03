Wiosenna promocja Disney+, za jedyne 7,99 zł nadrobisz serialowe i filmowe zaległości

Disney+ to nie tylko klasyki, Avengers i Gwiezdne Wojny

Platforma VOD Disneya dostępna jest w Polsce od czerwca 2022 roku i niestety od tego czasu straciła sporo powabu przez nie do końca udane premiery i dość nieprzychylną politykę cenową – było parę podwyżek, trzeba też dopłacić za współdzielenie subskrypcji z inną osobą (niemieszkającą z nami), jeśli nie chcemy mieć problemów.

Tym ciekawsza jest najnowsza propozycja serwisu – do 30 marca możemy skorzystać z oferty promocujnej, w której pakiet Standard wyceniony został na 7,99 zł miesięcznie. To naprawdę duża obniżka (pakiet Standard poza promocją kosztuje 29,99 zł), a do tego obniżona cena obowiązuje przez 4 miesiące – po których pakiet przedłuża się już na kolejny miesiąc za zwykłą cenę, jeśli nie zrezygnujemy wcześniej.

Pakiet Standard oczywiście ma swoje ograniczenia – można używać go na dwóch stanowiskach, rozdzielczość filmów ograniczona jest do FullHD, nie ma też dźwięku przestrzennego Dolby ATMOS, jednak jest w zupełności wystarczający dla sporej części użytkowników.

Nowości w Disney+

A dlaczego warto się skusić na promocję? Choćby dlatego, że za chwilę na platformie znajdzie się parę naprawdę ciekawych propozycji. Kto nie widział w kinie animacji Vaiana 2 – będzie mógł to zrobić już za kilka dni (premiera na Disnyey+ jest przewidziana na 12 marca), 5 marca wjadą całe na biało pierwsze odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie, a 23 kwietnia na platformie wyląduje seria Andor, czyli najlepsze co spotkało Gwiezdne Wojny od czasów Rogue One.

Na platformie dostępny jest także oskarowy film Prawdziwy Ból z Kieranem Culkinem w roli głównej – też, jak sądzę, warty obejrzenia. Kto nie widział nowej wersji Shoguna, także powinien to niedopatrzenie jak najszybciej naprawić.