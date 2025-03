e-SIM: jak działa, czy Twój telefon go ma i skąd zdobyć wirtualną kartę SIM

Jak sprawdzić, czy telefon obsługuje e-SIM?

Zanim zdecydujemy się na korzystanie z e-SIM, musimy upewnić się, że nasz telefon obsługuje tę technologię. Najprostszym sposobem jest sprawdzenie listy kompatybilnych urządzeń na stronie producenta lub w specyfikacji telefonu. Możemy również sprawdzić ustawienia telefonu w sekcji “Sieć komórkowa” – jeśli widzimy opcję “Dodaj eSIM” lub “Zarządzaj kartami SIM”, oznacza to, że nasz telefon obsługuje e-SIM. W przypadku iPhone’ów, wszystkie modele od XS wzwyż są kompatybilne z e-SIM. Użytkownicy Androida mogą również wybrać kod USSD: *#06# na klawiaturze telefonu, aby sprawdzić, czy wyświetla się numer EID (Embedded Identity Document) – jeśli tak, to telefon obsługuje e-SIM.

Czym jest e-SIM i skąd się wziął?

E-SIM, czyli Embedded SIM, to wbudowana karta SIM, która – w przeciwieństwie do swoich fizycznych odpowiedników – ma formę cyfrową. Zamiast plastikowej karty z chipem, e-SIM to mały moduł wbudowany na stałe w urządzenie. W tym module zapisywane są dane użytkownika, umożliwiające identyfikację w sieci komórkowej. e-SIM to w zasadzie oprogramowanie zainstalowane na dedykowanym chipie eUICC, co pozwala użytkownikom na cyfrowe przełączanie się między operatorami lub planami taryfowymi. Technologia ta została opracowana przez GSMA w 2012 roku. Co ciekawe, pierwszy telefon z e-SIM to nie smartfon, a smartwatch Samsung Gear S2 3G z 2016 roku. W 2016 roku GSMA zatwierdziła e-SIM do użytku w urządzeniach konsumenckich, a pierwszymi smartfonami z tą technologią były Google Pixel 2 oraz iPhone XR i XS.

e-SIM to nie tylko technologia dla smartfonów i smartwatchy. Znajduje ona zastosowanie również w tabletach, laptopach, a także w urządzeniach Internetu Rzeczy (IoT), takich jak samochody, inteligentne liczniki energii czy systemy śledzenia GPS. Zastosowanie e-SIM w tych urządzeniach pozwala na uproszczenie procesu produkcyjnego i zmniejszenie rozmiarów urządzeń, eliminując potrzebę stosowania slotu na kartę SIM.

Oferta polskich operatorów komórkowych w zakresie e-SIM

Wszyscy główni operatorzy komórkowi w Polsce – Orange, Play, Plus i T-Mobile – oferują swoim klientom e-SIM.

Plus oferuje e-SIM jako cyfrową wersję karty SIM, którą można pobrać po zeskanowaniu kodu QR otrzymanego od operatora. W trakcie instalacji profilu na urządzeniu, numer seryjny karty eSIM zostaje trwale przypisany do telefonu. Aby korzystać z numeru na innym telefonie, należy wymienić kartę eSIM w Internecie lub salonie Plusa. T-Mobile: T-Mobile oferuje e-SIM w ramach usługi MultiSIM, która pozwala na korzystanie z jednego numeru na kilku urządzeniach. Użytkownicy mogą aktywować e-SIM za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony internetowej T-Mobile. Przez pierwsze 3 miesiące usługa MultiSIM jest darmowa, a od 4 miesiąca kosztuje 9 zł miesięcznie.

Oferta zagranicznych dostawców e-SIM

Oprócz polskich operatorów, e-SIM oferują również zagraniczni dostawcy, tacy jak Airalo, Nomad, Truphone czy Saily.

Truphone oferuje e-SIM do ponad 80 krajów. Użytkownicy mogą wybierać spośród planów o różnej wielkości i ważności, zaczynających się od 300 MB na dzień. Truphone oferuje również darmowy pakiet 100 MB danych. Aktywacja e-SIM odbywa się za pośrednictwem aplikacji My Truphone. Saily: Saily to platforma oferująca e-SIM z planami danych w ponad 190 krajach. Saily oferuje elastyczne plany danych, od 1 GB na tydzień do 100 GB na pół roku, a także plany regionalne i globalne. Użytkownicy chwalą sobie prostą konfigurację i automatyczną aktywację planu po dotarciu do celu. Saily oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i blokowanie reklam.

Porównanie ofert polskich i zagranicznych dostawców e-SIM

Wybór między polskim operatorem a zagranicznym dostawcą e-SIM zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Polscy operatorzy oferują zazwyczaj lepszy zasięg w Polsce i dostępną w języku polskim obsługę klienta. Z drugiej strony, zagraniczni dostawcy często oferują tańsze pakiety danych, szczególnie w roamingu międzynarodowym. Przykładowo, podczas pobytu w Szwajcarii, koszt wysłania jednej wiadomości na WhatsAppie z polskim operatorem może wynieść nawet 40 złotych, podczas gdy karta e-SIM od Airalo z 2 GB danych kosztuje zaledwie 8 dolarów.

Cecha Polscy operatorzy Zagraniczni dostawcy Zasięg Lepszy w Polsce Globalny Cena Wyższa Niższa Obsługa klienta W języku polskim W języku angielskim Elastyczność Mniejsza Większa

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny e-SIM u polskich i zagranicznych operatorów:

Operator Kraj Pakiet danych Ważność Cena Orange Flex Polska Nielimitowany Miesiąc 0 zł (z rabatami) Play Polska Różne pakiety Różna ważność Od ok. 10 zł Plus Polska Różne pakiety Różna ważność Od ok. 10 zł T-Mobile Polska Nielimitowany Miesiąc 0 zł (z rabatami) Airalo Turcja 1 GB 7 dni ok. 18 zł Airalo Gruzja 1 GB 7 dni ok. 18 zł Airalo Tajlandia 50 GB 10 dni ok. 40 zł

Zalety i wady korzystania z e-SIM

Zalety:

e-SIM eliminuje konieczność fizycznej wymiany kart SIM, co jest szczególnie przydatne podczas podróży zagranicznych. Oszczędność czasu: Aktywacja e-SIM jest szybka i prosta, a użytkownicy nie muszą czekać na kuriera z kartą SIM.

e-SIM pozwala na korzystanie z usług sieci komórkowych na innych urządzeniach niż telefon, np. na smartwatchach. Udostępnianie internetu: e-SIM umożliwia utworzenie hotspotu i udostępnianie połączenia internetowego innym urządzeniom.

Wady:

Ograniczona dostępność: Nie wszyscy operatorzy oferują e-SIM, a starsze urządzenia mogą nie obsługiwać tej technologii.

Przeniesienie e-SIM do innego telefonu może wymagać kontaktu z operatorem. Możliwość zdalnej dezaktywacji: W niektórych przypadkach, operatorzy lub producenci urządzeń mogą zdalnie dezaktywować e-SIM, np. w przypadku kradzieży lub nieopłaconych rachunków.

Trendy i przyszłość e-SIM

Technologia e-SIM dynamicznie się rozwija i zyskuje na popularności. W przyszłości możemy spodziewać się:

e-SIM daje konsumentom większy wybór i kontrolę nad swoimi planami taryfowymi, co może prowadzić do wzrostu konkurencji między operatorami i lepszych ofert dla użytkowników. Wpływu na branżę telekomunikacyjną: e-SIM może zakłócić tradycyjne modele biznesowe operatorów telekomunikacyjnych, zmuszając ich do adaptacji do bardziej cyfrowego i zorientowanego na klienta podejścia. Operatorzy będą musieli opracować nowe strategie rozwoju i monetyzacji swoich usług, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości, jakie stwarza e-SIM.

Podsumowanie

e-SIM to technologia, która rewolucjonizuje sposób, w jaki korzystamy z łączności mobilnej. Oferuje ona wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi kartami SIM, takich jak wygoda, oszczędność czasu i bezpieczeństwo. Chociaż e-SIM ma pewne wady, to jej zalety przeważają, a trendy wskazują na to, że w przyszłości e-SIM stanie się standardem w urządzeniach mobilnych. Wybór między polskim operatorem a zagranicznym dostawcą e-SIM zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Polscy operatorzy oferują zazwyczaj lepszy zasięg w Polsce, a ich obsługa klienta jest dostępna w języku polskim. Z drugiej strony, zagraniczni dostawcy często oferują tańsze pakiety danych, szczególnie w roamingu międzynarodowym.