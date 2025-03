Łatwiej opłacisz podatki w serwisie e-Urząd Skarbowy oraz usłudze Twój e-PIT

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, w ubiegłym roku użytkownicy serwisu e-Urząd Skarbowy zrealizowali 904 tys. płatności online. Najpopularniejszą metodą był BLIK, z którego skorzystano 573 tys. razy, co wskazuje na większą preferencję tej formy płatności w porównaniu do tradycyjnych przelewów bankowych. Być może teraz proporcje ulegną zmianie, za sprawą wprowadzenia od 20 marca możliwości opłacania podatku PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PPL, PIT, PPE, PIT-4R, PIT-8AR) za pomocą kart płatniczych Mastercard i Visa. We wdrożeniu nowej funkcji pomagała Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa, skomentowała wprowadzenie nowej metody płatności, podkreślając ewolucję preferencji płatniczych Polaków w kierunku samoobsługi i płatności cyfrowych oraz konieczność dostosowania usług publicznych do tych trendów: W ciągu ostatniej dekady preferencje płatnicze polskich konsumentów ewoluowały w stronę samoobsługi i płatności cyfrowych. Dostosowanie usług publicznych do aktualnych trendów jest niezbędnym krokiem w kierunku budowania nowoczesnego i przyjaznego dla obywatela państwa, które efektywnie odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa.

Warto pamiętać, że oprócz standardowej wersji serwisu e-US, dostępna jest również jego wersja mobilna – aplikacja e-Urząd Skarbowy. W styczniu 2025 roku aplikacja została udostępniona pierwszej grupie użytkowników (osobom fizycznym) i umożliwia m.in. opłacanie zobowiązań podatkowych. Z jej poziomu można już m.in sprawdzić swoje dotychczasowe rozliczenia z fiskusem, zwroty podatku, mandaty karne, a także skorzystać z wbudowanych płatności online. Znajdą się w niej także informacje o udzielonych nam pełnomocnictwach, jak również lista aktów notarialnych. Dużo łatwiej za jej pomocą złożymy deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT, PCC, SD, a także formularze rejestracyjne oraz te dotyczące procedury SME.