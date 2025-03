Ecovacs Deebot X8 Pro Omni – robot z rewolucyjnym rozwiązaniem

Deebot X8 Pro Omni to robot myjący podłogi, korzystający z technologii TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning i AIVI 3D 3.0 Omni-Approach Technology, ale prawdziwą rewolucją jest system mopowania Ozmo Roller Water Renewal Roller Mopping, będący pierwszym na świecie systemem odnawiania wody pod stałym ciśnieniem.

Co potrafi Deebot X8 Pro Omni ?

Deebot X8 Pro Omni to robot, którego konstrukcja została pomyślana tak, aby z łatwością mieścił się pod meblami. Jego wysokość to zaledwie 98 mm! Wyróżnia się na tle innych robotów odkurzających dzięki innowacyjnemu systemowi Ozmo Roller Constant-Pressure Water Renewal Mopping. Na czym polega to rozwiązanie? Jest to system, które bezustannie czyści mop. W tym celu wykorzystywany jest obrotowy wałek (prędkości 200 obrotów na minutę) i skoncentrowane ciśnienie. W połączeniu z siłą ssania 18000 Pa zapewnia to niezwykle wysoką skuteczność.

System ten wykorzystuje 16 dysz wodnych, które bezustannie nawilżają wałek czystą wodą. Po każdym przejeździe zgarniacz usuwa brudną wodę z wałka i odprowadza ją do zbiornika, po czym natychmiast nanosi w jej miejsce świeżą wodę. Proces ten powtarza się aż 200 razy na minutę, co daje gwarancję, że mop zawsze pozostaje czysty.

W celu precyzyjnego sprzątania została tu wdrożona zaawansowana technologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach. Dzięki niej Deebot X8 Pro Omni skutecznie czyści wzdłuż krawędzi, a zarazem inteligentnie omija przeszkody. Konstrukcja wałka zapobiega jego ślizganiu, co w efekcie zapewnia stały kontakt i ciśnienie na podłodze. Dzięki temu podłogi schną szybciej, a czyszczenie jest dokładniejsze. Robotem i jego rożnymi funkcjami można sterować zdalnie poprzez aplikację Ecovacs Home na ekranie telefonu czy tableta.

Model Deebot X8 Pro Omni jest już dostępny na polskim rynku w katalogowej cenie 6299 zł.