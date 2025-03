Ta broń pluje ołowiem 180 razy na sekundę. Zrobi wrogim dronom jesień średniowiecza

Wsadzili broń z okrętu na ciężarówkę, czyli jak Francuzi zrobili lądową wersję RapidFire

Firma KNDS-France zaprezentowała najnowszy lądowy system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, który integruje potężną armatę przeciwlotniczą RapidFire z mobilnym modułem umieszczonym na podwoziu 8×8 Tatra. Zapewnia to z jednej strony wyjątkową mobilność, a z drugiej szybkie rozmieszczenie w terenie. To o tyle ważne, że system został zaprojektowany do ochrony baz wojskowych i kluczowej infrastruktury przed nowoczesnymi zagrożeniami powietrznymi, takimi jak drony i amunicja krążąca. Ta konfiguracja umożliwia szybkie relokowanie systemu w celu ochrony kluczowych obiektów, baz wojskowych oraz konwojów, oferując elastyczność operacyjną w dynamicznych i nieprzyjaznych środowiskach bojowych. System może być gotowy do działania w ciągu kilku minut, minimalizując czas konfiguracji i maksymalizując gotowość operacyjną.

Głównym elementem tego systemu przeciwlotniczego jest RapidFire, a więc armata kalibru 40 mm, która została opracowana wspólnie przez Thales i KNDS w celu spełnienia wymagań bardzo krótkiego zasięgu obrony przeciwlotniczej. System ten został zaprojektowany do zwalczania różnych zagrożeń powietrznych i nawodnych, robiąc użytek ze swojego zaawansowanego systemu kierowania ogniem, dedykowanym algorytmom śledzenia i strzelania do celów czy żyroskopowo stabilizowanemu systemowi optoelektronicznemu z kamerą termowizyjną, dzienną oraz dalmierzem laserowym. Łatwość obsługi systemu ma zapewniać amunicja kalibru 40 mm w formie teleskopowej, a więc takiej, w której pocisk jest całkowicie otoczony przez łuskę zawierającą ładunek miotający. Dzięki tej konstrukcji nabój jest krótszy i bardziej kompaktowy w porównaniu do klasycznych nabojów, gdzie pocisk wystaje z łuski.

Jednak tym najważniejszym aspektem działka RapidFire w dzisiejszych czasach jest zdolność do wykorzystywania amunicji programowalnej typu airburst. Pociski te eksplodują w powietrzu w określonej odległości od celu, uwalniając odłamki, które niszczą lub neutralizują zagrożenie. Ta funkcja jest szczególnie skuteczna przeciwko małym, szybkim i zwrotnym celom, takim jak drony, które mogą grupować się w roje, utrudniając pracę tradycyjnym systemom przeciwlotniczym. RapidFire ma jednak być idealny do kontrowania takich zagrożeń, jako że może pluć pociskami na dystanse do 4 km z częstotliwością aż 180 sztuk na minutę.

W dobie rosnącego zagrożenia ze strony tanich dronów tego typu system obrony przeciwlotniczej oferuje kosztowo efektywne rozwiązanie w zakresie obrony przeciwlotniczej. Zwłaszcza że tradycyjne, większe i bardziej zaawansowane systemy mogą być mniej opłacalne w zwalczaniu nisko kosztowych zagrożeń. Dlatego też sama prezentacja mobilnego systemu RapidFire przez KNDS-France stanowi przełomowy krok w strategiach obrony przeciwlotniczej. Połączenie mobilności podwozia Tatra 8×8 z precyzją i siłą ognia systemu RapidFire czyni to rozwiązanie idealnym do zwalczania nowoczesnych zagrożeń powietrznych.