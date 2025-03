Smartfony Galaxy S24 w końcu dostają wyczekiwaną funkcję najnowszych flagowców

One UI 7 beta 5 przynosi użytkownikom Galaxy S24 kolejną interesującą funkcję

Samsung niedawno w końcu potwierdził, kiedy użytkownicy urządzeń Galaxy mogą liczyć na aktualizację do stabilnej wersji One UI 7 i tym samym również Androida 15. Co prawda, jeśli mamy być dokładni, to firma ogłosiła jedynie, że wdrażanie stabilnej wersji nowego oprogramowania ruszy w kwietniu, ale nie dostaliśmy żadnego dokładnego harmonogramu, ani tym bardziej listy modeli. Mimo wszystko lepsze to niż dotychczasowe zawieszenie, w którym trwaliśmy. W międzyczasie też do programu beta dołączyły inne urządzenia, co stało się po ponad trzech miesiącach od wydania pierwszej publicznej bety dla Galaxy S25.

Czytaj też: Jesienią Apple nie pokaże iPhone’a 17 Pro Max. Nadchodzą kolejne zmiany

A skoro już przy tych modelach jesteśmy, to Samsung wypuścił właśnie aktualizację One UI 7 Beta 5 właśnie dla zeszłorocznych flagowców. Ich właściciele mogą w niej liczyć na nowe funkcje oraz wiele poprawek błędów. Tych zresztą powinno być coraz mniej, biorąc pod uwagę zbliżające się stabilne wydanie. Tak czy inaczej, wśród zmian znalazło się również dodanie obsługi wideo Log dla standardowego Galaxy S24 i Galaxy S24+. Ultraflagowca nie ma na liście, bo jego właściciele mogli już tę funkcję wypróbować w ramach Beta 4.

Jak tłumaczy Samsung:

Filmowanie w logarytmicznym profilu (Log) to technika używana do rejestrowania wideo o szerokim zakresie dynamicznym. Oznacza to, że sensor kamery rejestruje luminancję zarówno bardzo ciemnych, jak i bardzo jasnych obszarów. W standardowym filmowaniu zakres dynamiczny jest kompresowany, aby dopasować się do określonego formatu, podczas gdy filmowanie w logarytmicznym profilu zachowuje więcej danych obrazu. Te zachowane dane zapewniają większą elastyczność podczas postprodukcji, szczególnie w korekcji kolorów, umożliwiając uzyskanie bardziej kinowych i wizualnie atrakcyjnych rezultatów.

By móc nagrywać filmy Log, po aktualizacji do One UI beta 5, należy przejść do aplikacji Aparat Samsung > Więcej > Tryb Pro Video > przycisk LOG (znajdujący się u góry ekranu.

Czytaj też: Kolejny ultraflagowiec Samsunga dostanie funkcję, której w smartfonach producenta nie widzieliśmy od lat

Jeśli zaś chodzi o to, co oprócz tej funkcji przynosi najnowsza aktualizacja, to poniżej przedstawiamy listę poprawionych błędów: