Rewolucja w aplikacji Gemini — nowe menu “plus” i funkcje Audio Overwiev

Podcasty generowane przez AI — Audio Overviews w aplikacji Gemini

Do tej pory generowanie podcastów przy pomocy funkcji Audio Overviews było dostępne głównie w wersji webowej, zarówno dla darmowych, jak i płatnych subskrybentów Gemini Advanced. Teraz Google wprowadził to narzędzie także do aplikacji mogilnej, umożliwiając generowanie podcastów na podstawie przesłanych dokumentów i prezentacji.

Po przesłaniu pliku, otrzymujemy sugestię “Wygeneruj Audio Overview” obok “Talk Live about this”, która jest w trakcie wdrażania na Androidzie. Podcasty można również generować z raportów “Deep Research”. Sam proces generowania zajmuje kilka minut, a po zakończeniu procesu dostajemy powiadomienie, więc nie musimy mieć cały czas włączonej aplikacji. Dostęp do historii podcastów jest możliwy z poziomu menu czatów w lewym górnym rogu ekranu głównego. Co jednak istotne, warto trochę uściślić cel tej funkcji, bo nie chodzi tutaj o generowanie długich podcastów, jakie znamy z serwisów pokroju Spotify czy Youtube’a.

Nagrania generowane przez AI mogą trwać kilka minut, a ich celem jest podsumowanie materiału, łączenie tematów i przedstawianie unikalnych perspektyw. Zawierają też tylko te materiały, które prześlemy, a nie wiedzę ogólną. Jeśli zaś chodzi o te tworzone na podstawie raportów z Deep Research, te są trochę inne, bo zawierają szerszy kontekst. Funkcja ta, chociaż bardzo przydatna, ma jednak pewną ciekawą wadę — brak wbudowanego odtwarzacza audio w aplikacji Gemini. Po kliknięciu “Gemini Audio Overview” plik .m4a otwiera się bezpośrednio w przeglądarce, korzystając z domyślnego odtwarzacza Chrome, iOS itp. To odróżnia aplikacje mobilną od strony gemini.google.com, która posiada wbudowany odtwarzacz.

Nowe menu “plus” i funkcja Canvas na urządzeniach mobilnych

Teraz przejdźmy do wspomnianych wcześniej pozostałych nowości. Google wprowadził też znaczące zmiany w apce na obu platformach, przeprojektowując menu „plus”, dając lepszy dostęp do dostępnych funkcji. Teraz prezentuje ono opcje w bardziej intuicyjny sposób – zamiast listy, użytkownicy zobaczą teraz ikony aparatu, galerii, plików i Dysku Google ułożone obok siebie, co ułatwia szybki dostęp do tych narzędzi.

Jak widzicie na zrzucie ekranu, pod ikonami znalazły się też skróty do „Deep Research” i Canvas”. Gdy funkcja jest niedostępna dla któregoś z modeli, przyciski są wyszarzone. W wersji webowej te dwa przyciski znajdują się bezpośrednio w pasku wprowadzania zapytania. Dodatkowo, w prawym górnym rogu pojawił się nowy przycisk “Pliki w tej rozmowie”.

Jest to też debiut funkcji Canvas na urządzeniach mobilnych. Pozwala ona na tworzenie dokumentów i kodu i w odróżnieniu od wersji desktopowej nie oferuje podziału ekranu, co wpływa na wygodę edycji. Możemy przeglądać wersje robocze, ale edycja wymaga zamknięcia dokumentu i wprowadzenia nowego zapytania w czacie. Podkreślanie i bezpośrednia edycja tekstu nie są dostępne na urządzeniach mobilnych. Niemniej jednak, górny pasek zawiera skróty do podglądu i przechodzenia między wersjami.