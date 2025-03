Genialnie prosty sposób na przyspieszenie karty graficznej. Gracze są zachwyceni

To coś dla graczy, którzy lubią ulepszać swój sprzęt komputerowy

Przy testach nowych kart graficznych w programie MSI Afterburner mieliśmy ścianę w postaci maksymalnie podkręconej funkcji zwiększenia “memory clock”. Okazuje się, że problem jest na tyle duży, że większość przechodziła na użycie programu GPU Tweak III, który jest oprogramowaniem ASUS-a, obsługującym zarówno GPU Nvidii, jak i AMD, choć nie powiem, że też ma lekkie ograniczenia.

Ostatnio zauważono niewielką aktualizację MSI Afterburner, dzięki stronie Uniko’s Hardware. O tej aktualizacji wiadomo od Unwindera, twórcy MSI Afterburner, okazuje się, że opublikował on poprawioną wersje na forach, która odblokowuje specjalny plik bazy danych z dalszymi regulacjami zegara. Jak to zrobić?

Najpierw pobieramy zmodyfikowany plik z bazy danych sprzętu MSI AB z rozszerzonym zakresem regulacji zegara pamięci. Ten zmodyfikowany plik bazy danych jest przeznaczony tylko dla MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5 Build 16555, nie będzie działał z innymi wersjami MSI AB

Następnie należy otworzyć folder instalacyjny MSI AB, domyślnie to „C:Program Files (x86)MSI Afterburner” oraz wykonać kopię zapasową oryginalnej bazy danych sprzętu MSI AB (MSIAfterburner.dat).

Później nadpisujemy oryginalny plik bazy danych zmodyfikowanym plikiem MSIAfterburner.dat, wypakowanym z pobranego archiwum.

Razem z zaktualizowanym plikiem bazy danych, wszyscy mogą rozszerzyć teraz zakres przyspieszenia do dodatkowych 3000 MHz. Oznacza to dla nas zwiększenie wydajności karty graficznej do 36 GB/s.