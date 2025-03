Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E to ciekawy wybór pod procesory Intel Core Ultra 200S

Wygląd i wykonanie na bardzo dobrym poziomie

Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E ma czarne PCB i srebrno-białe pozostałe elementy. Mamy również podświetlenie na osłonce I/O czy pod radiatorem chipsetu. Wygląda to naprawdę ciekawie i może się podobać. Płyta wpasuje się nie tylko w biało-srebrne zestawy, ale również przy czarnych powinna fajnie wyglądać. Podświetleniem oczywiście możecie sterować poprzez oprogramowanie Gigabyte Control Center. Jeśli podłączycie pod płytę inne podzespoły z podświetleniem to będziecie mogli bez problemów wszystko zsynchronizować i dopasować wygląd całego komputera do Waszego gustu.

Równie ważna jest jakość wykonania, która w tym przypadku jest bardzo dobra. Sekcja zasilania ma 12 (VCORE, 50A Ppak) + 1 (VCCGT, 40A DrMOS) + 2 (VCCSA, 50A Ppak) faz zasilania. Za chłodzenie odpowiadają dwa radiatory, które powinny zapewniać niskie temperatury nawet przy najmocniejszym z procesorów. Mamy również złącza UD, które mają zapewniać lepszą przewodność elektryczną i rozpraszanie ciepła. Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E ma również radiatory na każdym z miejsc montażowych dla dysków M.2. Ten górny jest dodatkowo większy, co powinno zapewnić jeszcze niższe temperatury w szczególności przy dysku PCIe 5.0.

Płyta ma również wzmacniane górne złącze PCIe x16. Tam właśnie montujemy kartę graficzną i takie rozwiązanie zapewnia, że nawet najcięższe GPU nie będą problemem dla tej konstrukcji. Plus należy się również za 6 warstwowe PCB, czy technologię D5 Bionic Corsa, która pozwala na osiągnięcie wysokich transferów pamięci RAM. Nie można też zapomnieć o łączności z siecią. Na pokładzie mamy WiFi 6E, które wspiera Bluetooth 5.3. Jest również tradycyjna karta sieciowa 2.5 Gb. Taka konfiguracja spokojnie pozwoli na wyciągnięcie maksimum z Waszego łącza.

Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E oferuje fajną konfigurację złączy

Płyta główna powinna oferować bogatą konfigurację złączy wewnętrznych i zewnętrznych. Zacznijmy może od tych pierwszych i od bardzo ważnej rzeczy – miejsca na dyski. Płyta oferuje trzy sloty M.2, z czego jeden obsługuje dyski PCIe 5.0 x4, a dwa PCIe 4.0 x4. Są też cztery złącza SATA. Taka konfiguracja spokojnie wystarczy dla gracza i nie tylko.

Na płycie mamy łącznie 6 złączy 4-pin PWM. Spokojnie podłączycie więcej wentylatorów z obudowy czy AiO. mamy również trzy złącza ARGB i jedno RGB. Jest więc miejsce na synchronizację sporej ilości podświetlenia. Bez problemów też podepniecie złącza z przedniego panelu obudowy, w tym USB-C ze wsparciem dla USB 3.2 Gen2. Plus też za dwa USB 2.0, które przydadzą się jeśli np. Wasze AiO będzie miało wyświetlacz.

Osłonka tylnego panelu jest zintegrowana z płytą, co jest standardem przy lepszych konstrukcjach. Znajdziemy tutaj złącza:

1x USB-C 4,

2x USB 3.2 Gen1,

1x USB 3.2 Gen2,

5x USB 2.0,

złącza pod Wi-Fi,

1x RJ-45,

1x HDMI,

1x DisplayPort,

3x audio.

Sporym plusem jest obecność USB-C 4, który powinien być w nowoczesnych płytach. Mamy też sporo pozostałych złączy USB, które przydadzą się przy podłączeniu zewnętrznych urządzeń. Jeśli chcecie skorzystać ze zintegrowanej z procesorem karty graficznej to również nie ma problemu – mamy dwa wyjścia obrazu. Poza tym mamy 3 audio czy standardowo jedno złącze ethernet 2.5 Gb.

Mamy również ciekawe ułatwienia montażu

Montaż podzespołów na płycie, czy ich wymiana, nie sprowadza się już do ciągłego wkręcania i wykręcania śrubek. Producenci mają sporo ciekawych rozwiązań, których nie mogło zabrakną i w tym przypadku. Przede wszystkim mam rozwiązania EZ-Latch. Radiatory dysków M.2 są montowane beznarzędziowo (M.2 EZ-Latch Click). Również samych dysków nie trzeba przykręcać, wystarczy wykorzystać rozwiązanie M.2 EZ-Latch Plus. Kolejna rzecz to demontaż karty graficznej. Zamiast męczyć się z naciskaniem standardowej blokady slotu mamy przycisk (PCIe EZ-Latch Plus). To zdecydowanie przyspiesza i ułatwia jej wymianę. Antena Wi-Fi nie jest przykręcana. Mamy tutaj rozwiązanie WIFI EZ-Plug, który w łatwy sposób pozwala na jej przymocowanie do płyty. To wszystko sprawia, że montaż czy wymiana podzespołów na Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E należy po prostu do przyjemności.

Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E to ciekawa propozycja w cenie ok. 950 zł

Jeśli więc składacie komputer oparty om procesor Intel Core Ultra 200S to zdecydowanie warto rozważyć zakup omawianego modelu. Płyta jest dobrze wykonana, zdecydowanie powinna się podobać i oferuje naprawdę fajną łączność. Plusem są również rozwiązania ułatwiające montaż podzespołów. W przypadku tej płyty warto też pamiętać o BIOSie, który jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Bez problemów włączycie profil XMP, ustawicie wentylatory czy znajdziecie interesującą Was opcję. Gigabyte przygotował też sporo opcji związanych ze sztuczną inteligencją, które możecie wykorzystać do przyspieszenia Waszego sprzętu.

W cenie ok. 950 zł jest to najlepszy wybór, jaki znajdziecie w sklepach. Warto więc dać jej szansę i samemu przekonać się, że jest to bardzo dobra podstawa Waszego nowego komputera.