Google opublikowało instalator Chrome, który… nie działa na Windows

Choć Chrome to najpopularniejsza przeglądarka świata, dzisiejszy incydent pokazuje, że nawet największym mogą zdarzyć się wpadki. A co tak właściwie się stało?

Chrome na Windows nie zainstalujesz i już

Gdy ktoś pobrał wspomniany plik ChromeSetup.exe na komputerze z systemem Windows 11 lub 10, a następnie chciał go uruchomić, zobaczył taki oto napis: “Ta aplikacja nie może działać na Twoim komputerze. Aby znaleźć wersję dla Twojego komputera, skontaktuj się z wydawcą oprogramowania”. Zaskakujące? Jak najbardziej. Nie ma przy tym znaczenia, czy pobiera się instalator, korzystając z Edge, Firefoxa, Opery czy innej przeglądarki.

A dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta – ponieważ Google błędnie dostarczyło wersję ARM Chrome, która nie działa na maszynach z procesorami od AMD i Intela. Wynika z tego, że po prostu podczas aktualizacji pliku instalacyjnego przez pomyłkę na stronie pobierania umieszczono nie ten, który miał być, czyli nieprzeznaczony dla Windows.

Eksperci wzięli pod lupę kod pliku instalacyjnego przeglądarki Chrome i znaleźli w nim odwołanie do procedury kryptograficznej powszechnie stosowanej w szyfrowaniu – “Montgomery Multiplication for ARMv8”. To potwierdza, że instalator został przygotowany dla urządzeń korzystających z procesorów Snapdragon.

Co zatem robić, jeśli ktoś chce zainstalować u siebie Chrome? Po prostu odczekać kilka godzin – Google już wie o problemie i prawdopodobnie nie trzeba będzie długo czekać na zmianę pliku na ten właściwy.